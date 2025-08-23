Първа сензация във Висшата лига! Ман Сити бе тотално обезличен насред "Етихад"

Най-силният клуб в Англия в последното десетилетие Манчестър Сити претърпя сензационна загуба още във втория кръг на новия сезон 2025/26 във Висшата лига. "Небесносините", които спечелиха шест титли на страната в последните осем години, бяха тотално обезличени от Тотнъм, губейки с 0:2 на стадион "Етихад". По-притеснителното за Пеп Гуардиола и компания не бе поражението, а представянето на терена, като "гражданите" бяха категорично надиграни у дома.

Манчестър Сити бе надигран от Тотнъм у дома

Тотнъм нанесе своя удар в края на първото полувреме, когато първо Бренън Джонсън се разписа в 35-ата минута, а десет минути по-късно Жоао Палиня удвои. Гуардиола опита да промени играта с две смени девет минути след началото на втората част, но вместо да се подобри представянето, Сити заигра дори по-слабо. Тотнъм започна да разиграва със самочувствие и да доминира по начин, по който рядко се вижда от гостуващ тим на "Етихад".

Слабото представяне на Сити бе до голяма степен неочаквано, след като в първия кръг хората на Гуардиола изиграха много силен мач като гости на Уулвърхямптън. Тотнъм пък продължава летящия си старт след победата над Бърнли с 3:0 в първия кръг и оглави еднолично класирането във Висшата лига с пълен актив от 6 точки. Така възпитаниците на Томас Франк дават заявка още от самото начало на сезона, че смятат да се борят за челните позиции в класирането.

