Войната в Украйна:

Първа сензация във Висшата лига! Ман Сити бе тотално обезличен насред "Етихад"

23 август 2025, 16:41 часа 646 прочитания 0 коментара
Първа сензация във Висшата лига! Ман Сити бе тотално обезличен насред "Етихад"

Най-силният клуб в Англия в последното десетилетие Манчестър Сити претърпя сензационна загуба още във втория кръг на новия сезон 2025/26 във Висшата лига. "Небесносините", които спечелиха шест титли на страната в последните осем години, бяха тотално обезличени от Тотнъм, губейки с 0:2 на стадион "Етихад". По-притеснителното за Пеп Гуардиола и компания не бе поражението, а представянето на терена, като "гражданите" бяха категорично надиграни у дома.

Манчестър Сити бе надигран от Тотнъм у дома

Тотнъм нанесе своя удар в края на първото полувреме, когато първо Бренън Джонсън се разписа в 35-ата минута, а десет минути по-късно Жоао Палиня удвои. Гуардиола опита да промени играта с две смени девет минути след началото на втората част, но вместо да се подобри представянето, Сити заигра дори по-слабо. Тотнъм започна да разиграва със самочувствие и да доминира по начин, по който рядко се вижда от гостуващ тим на "Етихад".

Още: Позабравен носител на "Златната топка" се завръща към футбола след дълга пауза

Манчестър Сити - Тотнъм

Слабото представяне на Сити бе до голяма степен неочаквано, след като в първия кръг хората на Гуардиола изиграха много силен мач като гости на Уулвърхямптън. Тотнъм пък продължава летящия си старт след победата над Бърнли с 3:0 в първия кръг и оглави еднолично класирането във Висшата лига с пълен актив от 6 точки. Така възпитаниците на Томас Франк дават заявка още от самото начало на сезона, че смятат да се борят за челните позиции в класирането.

Още: Абсурдно: Пада треньорска глава във Висшата лига след само един изигран кръг?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Манчестър Сити Висша лига Тотнъм
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес