Управляващите връщат Пламен Тончев начело на ДАНС

Министерският съвет предлага на Народното събрание за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) да бъде избран Пламен Тончев. Решението на кабинета, датирано от 29 юни, е публикувано в Портала за обществени консултации. Ако бъде одобрен от парламента, Тончев ще се завърне начело на контраразузнаването, което ръководеше от май 2021 г. до юни 2025 г. Първоначално той беше назначен по време на служебното правителство на Стефан Янев, а впоследствие мандатът му беше подновен.

След изненадващата му оставка през юни 2025 г. тогавашното парламентарно мнозинство на ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС - Ново начало" го избра за председател на Комисията по досиетата. В момента именно този пост заема Тончев. Още: Желязков обвини президента, че бави назначението на нов председател на ДАНС

Наследникът

След напускането на Тончев начело на ДАНС застана заместник-председателят Деньо Денев като временно изпълняващ длъжността.

През 2025 г. кабинетът на Росен Желязков предложи Денев да бъде назначен за титулярен председател на ДАНС, но президентът Румен Радев отказа да подпише указа за назначението.

Последваха промени в Закона за ДАНС, с които беше премахната ролята на държавния глава при назначаването на председателя на агенцията. Вместо с президентски указ, ръководителят на службата вече се избира от Народното събрание с петгодишен мандат. Още: "Тончев сам е поискал": Борисов отговори за ДАНС (ВИДЕО)

По-късно кабинетът "Желязков" внесе кандидатурата на Деньо Денев и в парламента, но след политическите промени предложението беше оттеглено.

След сформирането на настоящото правителство с министър-председател Румен Радев за временно изпълняващ функциите председател на ДАНС беше определен Станчо Станев. Сега кабинетът предлага Пламен Тончев отново да застане начело на службата.

Окончателното решение за избора предстои да бъде взето от Народното събрание.