ЕС изпраща 4 самолета във Франция на помощ с пожарите

Европейската комисия обяви, че ще изпрати четири противопожарни самолета, за да помогне с борбата срещу пожарите в Южна Франция. "Самолетите ще пристигнат още днес от Кипър и Швеция, за да помогнат на френските огнеборци около Перпинян", написа в социалната мрежа Екс председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Противопожарните самолети ще бъдат изпратени в рамките на европейския механизъм за гражданска защита, който е част от европейската програма за споделяне на ресурси "RescEU", която позволява координирането на противопожарните сили на европейско равнище.

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Освен Франция, през последните дни Португалия също поиска европейска помощ, за да се справи с горските пожари. В тази връзка в страната бяха изпратени 118 огнеборци и 45 пожарни коли от Испания, както и три противопожарни самолета от Италия и Испания.

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