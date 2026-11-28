Покойният папа Франциск е преживял духовна криза по време на понтифика си, в която описва видения на Дявола и Ада, докато се е борил с изкушенията, свързани с упражняването на властта. Това разкриват новопубликувани лични дневници на покойния глава на Римокатолическата църква, информира CNN.

Аржентинският папа е водил дневник с прекъсвания между 1992 и 2024 г. - първоначално като епископ в Аржентина, а впоследствие и след избирането си за папа. Част от записките са събрани в книга, публикувана във вторник. Неин автор е кардинал Виктор Мануел Фернандес, един от най-близките сътрудници на Франциск, който предлага подробен коментар на написаното от понтифика.

Книгата от 160 страници, озаглавена „Личният дневник на папа Франциск“, е посветена предимно на духовния му живот и пастирската му дейност, но разкрива и вътрешната му борба с изкушенията на властта през 2021–2022 г.

Публикуването на папски дневници е рядкост, но не е безпрецедентно. Докато някои папи нареждат личните им документи да бъдат унищожени, дневниците на Йоан XXIII и част от записките на Йоан Павел II са публикувани посмъртно.

Срещи с Дявола и видение за входа на Ада

Cardinal Victor Manuel Fernández, Prefect of the Dicastery for the Doctrine of the Faith, explains the story behind “The Private Diary of Pope Francis.” It brings together notes by the late Pope from 1992 to 2024, showing the personal side of the Pope who wrote down his fears, his judgments about himself, and his feelings of inadequacy, as he entrusted himself entirely to God’s mercy. — Vatican News (@VaticanNews) November 24, 2026

В дневниците си Франциск описва „чести демонични атаки“ и разказва за три срещи с дявола - две от времето, когато е архиепископ на Буенос Айрес, и една през 2018 г., когато вече е папа. Той описва дявола с „огнени очи“, които определя като „заплашителни“ и „съблазнителни“.

„Не мога да забравя очите му при първите две срещи - от колата, когато се прибирах вкъщи, и на балкона на хора по време на литургия. Той обаче винаги се появява отново в различни ситуации“, пише Франциск на 18 август 2024 г.

Третата среща, която описва, се случва след завръщането му от посещение в Чили през 2018 г., белязано от скандал със сексуални посегателства, извършени от духовници. „Веднъж, няколко дни след завръщането ми в Рим, бях на среща. Видях го и чух гласа му, триумфиращ, владеещ всичко: „Сега получих всичко, което исках“, пише папата на 24 януари 2021 г.

„Точно както не мога да забравя очите му от предишните две срещи, така и в този случай не мога да забравя силния му дрезгав глас. Господ ми даде възможност да напусна срещата и така ме освободи.“

Дневниците разкриват и как Франциск вярвал, че Бог му говори чрез сънищата. През 2018 г. той описва видение, в което вижда „входа на ада“. „Надникнах, за да погледна, и това ме ужаси. Беше преди да заспя. Хванах броеницата като оръжие. Благодаря на Господ за тази помощ“, пише той.

Духовна криза и изкушенията на властта

Pope Francis claimed he saw the devil three times over the course of his life, as well as the "gates of hell", according to new extracts from his private diary. Read more: https://t.co/I4vfeHvhBl https://t.co/itLaQ3D4Bm — BBC News (World) (@BBCWorld) November 24, 2026

Книгата разкрива, че през 2021–2022 г. Франциск е преживял духовна криза, свързана с изкушението да упражнява властта си, прекомерната активност и чувството за самодостатъчност. По думите му кризата е била свързана и с управленски въпроси, натиска при вземането на решения и усещането за духовна пустота.

За да се противопостави на изкушението, Франциск се стремял към повече смирение и търпение, като дори оставял на постовете им хора от централната администрация на Църквата, за които други смятали, че подкопават понтификата му.

По време на 12-годишното си управление Франциск предприе редица реформи, включително по отношение на ЛГБТК католиците и ролята на жените в Църквата. Те обаче срещнаха значителна съпротива, включително от епископи и кардинали във Ватикана.

Кардинал Фернандес разказва как веднъж епископ попитал папата защо все още не е освободил служител на Римската курия, който публично го критикувал и преследвал собствени цели.

След продължително мълчание Франциск отговорил, че усеща дълбоко в сърцето си, че Бог не иска той да се превръща в кукловод, който използва и манипулира хората според собствените си интереси. В записка от 30 декември 2022 г. папата посочва, че е устоял на изкушението да се отнася към другите като към марионетки.

„Това чувство за самодостатъчност и убеждението, че мога да разреша всичко, ме доведоха до портите на ада. Не мога да забравя деня, в който го видях“, пише той през 2018 г.

Скандалите със сексуални посегателства в Църквата

Notes in which Pope Francis described seeing the devil and hell were made public following his death: "Last night I saw the entrance to hell, and it terrified me. I gripped my rosary like a weapon." "About 15 years ago. I saw the devil through the car window. I will never forget his threatening yet seductive eyes." "He looked at me with eyes that shot flames. I will never forget that gaze, which was more intense than the previous one. They were like flashes of fire." (At a meeting in Rome after his 2018 visit to Chile): "I saw him and heard his triumphant voice ruling over everything." "Just as I could not forget his eyes in the previous two encounters, this time I cannot forget the powerful growl of his voice. God gave me the opportunity to leave that meeting, and thus set me free." Chilling stuff. God bless Pope Francis. — Trad West (@trad_west_) November 24, 2026

Дневниците съдържат и признания за начина, по който Франциск е възприемал кризата със сексуалните посегателства, извършени от духовници. През 2018 г. той беше критикуван за отношението си към случая с чилийски епископ, обвинен, че е станал свидетел на посегателства и ги е прикривал, докато е бил свещеник.

Впоследствие папата се извини и призова всички чилийски епископи в Рим, където те предприеха безпрецедентен ход, предлагайки колективно оставките си. „Бях съсипан заради ситуацията в Чили и разговора с журналистите в самолета. Беше ми трудно да призная случилото се в Чили. Не мислех, че е толкова сериозно“, пише Франциск.

Впоследствие той предприе редица реформи, насочени към борбата със сексуалните посегателства в Църквата.

Какво е мислел Франциск за своя наследник?

Дневниците разкриват и отношението на Франциск към кардинал Робърт Превост, бъдещия папа Лъв XIV, когото той привлича във Ватикана, за да оглави ведомството, отговарящо за назначаването на епископи. Според Фернандес Франциск го определя като „велик пастир, всеотдаен мисионер и безупречен човек“.

Записките свидетелстват и за честото физическо и духовно изтощение на понтифика. Той рядко си вземал почивен ден и никога не прекарвал отпуската си извън Ватикана. През 2019 г. Франциск описва състоянието си като „чувство на изтощение, почти без духовна подкрепа и без опорна точка“.

Папа Франциск почина на 21 април 2025 г., на 88-годишна възраст, след като през предходните седмици беше хоспитализиран с двустранна пневмония. В последните дни от живота си той пренебрегна лекарските предписания, за да поздрави вярващите на площад „Свети Петър“.