В Испания беше разкрита подземна плантация за отглеждане на марихуана, разположена под детска площадка. Полицията съобщи, че бункерът с площ от 176 кв.м. е бил открит в имот в Гранада, в южната част на Испания. Според властите хидравличен люк, намиращ се под люлка и детска къщичка, е скривал рампа за автомобили, която е водила до подземната "оранжерия".
Тя се състои от две помещения, оборудвани със системи за вентилация, осветление и климатизация. Таваните са били високи до пет метра. Електричеството за плантацията е било незаконно свързано към най-близката електропреносна линия, а плантацията е консумирала толкова електроенергия, колкото приблизително 100 обикновени домакинства.
A secret underground marijuana farm has been discovered in Spain, hidden in a bunker beneath a children’s playground. The underground complex was found in the town of Las Gabias in Granada province. According to investigators, it was the largest and most technologically advanced farm of its kind in the region. The entrance to the bunker was concealed beneath artificial grass next to children’s swings and a playhouse. Under the turf was a hatch with a hydraulic mechanism that opened access to the underground facility. Inside, officers discovered a plantation covering around 180 square metres. It consisted of two rooms equipped with ventilation, lighting and climate-control systems. The ceilings were up to five metres high. Law enforcement officers seized 1,954 marijuana plants. Electricity for the plantation had been illegally connected to the nearest power line. The complex consumed as much electricity as approximately 100 ordinary households.— NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2026
Испанската гражданска гвардия съобщи, че в плантацията са конфискувани 1954 растения марихуана. Властите оцениха стойността на плантацията на няколко милиона евро, съобщава CNN. Според разследващите това е най-голямата и технологично най-напредналата плантация от този вид в региона.
Още: Задържаха двама с марихуана за над 37 000 евро на "Капитан Андреево"