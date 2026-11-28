Двама души, вероятно офицери от украинското военно разузнаване, са били повторно арестувани в Австрия. Те са заподозрени в планиране на отвличания във Великобритания, съобщава австрийската телевизия ORF.

Според информацията, в иззетите от тях телефони и компютри е била открита информация за планирани операции във Великобритания. Високопоставен източник от Австрия твърди, че това се отнася до евентуални отвличания на лица, които украинските власти преследват по обвинения в икономически престъпления, но Великобритания преди това е отказала да ги екстрадира.

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Виенската прокуратура потвърди повторния арест на украинците, но отказа да разкрие подробности, тъй като делото е класифицирано. Те бяха задържани на 5 октомври по подозрение в "тайни разузнавателни дейности в ущърб на Австрия". Електронните устройства, които са носели, са им били иззети. Разследващите смятат, че са наблюдавали обект във Виена. На 9 ноември и двамата бяха освободени под гаранция от по 3000 евро. Забранено им е да напускат Австрия, да възпрепятстват разследването и да се приближават до обекта на наблюдение. След анализ на конфискуваните устройства, те бяха арестувани отново.

Случаят е свързан с престоя във Виена на бившия украински главен прокурор Руслан Кравченко, който скоропостижно избяга от Украйна. На 28 октомври той заяви, че офицери от украинското военно разузнаване го следят и планират незаконни, насилствени действия срещу него. Кравченко идентифицира двамата задържани в Австрия украинци като военнослужещи от Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна "от така наречената група "Артан". "Техният командир, Виктор Торкотюк, също е бил в Австрия по време на задържането на подчинените си", написа Кравченко в своя канал в Телеграм. А защо Кравченко избяга от Украйна и за какво е търсен там, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Официално: Зеленски отстрани от длъжност досегашния главен прокурор на Украйна

Според него заповедите са дошли от канцеларията на президента на Украйна (той сега е управляван от генерал Кирило Буданов, който преди това ръководеше ГУР), а ръководителите на НАБУ (Антикорупционното бюро на Украйна) и САП (Специализираната украинска прокуратура) са участвали в изпращането на групата. Украинските антикорупционни агенции отрекоха обвиненията му.