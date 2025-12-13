Как Зеленски се появи в 2 пъти превзетия от Путин Купянск: Когато реалността се сблъска с въображението на диктатора

Вчера украинският президент Володимир Зеленски се появи не къде да е, а в Купянск. Същият Купянск, който Владимир Путин първо превзе цели два пъти през ноември, след което обкръжи там хиляди украински войници и накрая покани чуждестранни журналисти да се полюбуват на успехите му.

И хоп - внезапно там вместо хиляди украински войници, се оказаха обкръжени едни двеста руснаци. А още по-интересно е, че руският генерал, който превзе Купянск за втори път само няколко дни преди посещението на Зеленски, бе удостоен със званието Герой на Русия заради това.

Така във въображението си и в това на телевизора Путин вече много пъти е побеждавал всички, и всички пълзят на колене пред него. Това пише рускоезичният канал в Telegram "Письма к дочери".

Още: United24: Путин покани журналисти да видят "триумфа" му в Купянск, дойде Зеленски (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Следователно виртуалната реалност от телевизията е далеч по-важна от реалния материален свят, който я заобикаля. И не само защото е по-добра. А защото без тази виртуална реалност нямаше да има нито величие, нито стабилност", иронизира каналът.

"И, разбира се, противоречията между реалния свят и въображаемата реалност не са причина да променяме възприятията си. Напротив. Ако реалността не съответства на нашите възприятия, толкова по-зле за реалността. И колкото по-малко съответства, толкова повече усилия трябва да вложим в нашата телевизия. В противен случай стабилността може да се влоши", продължава той.

Снимка: president.gov.ua

"Има обаче един малък проблем. Виртуалната реалност е пристрастяваща. Колкото повече лъжеш, толкова повече си вярваш. И колкото повече си вярваш, толкова по-виртуална става твоята реалност."

Така се стига до точката, в която "в най-неподходящия момент, когато "Украйна вече е загубила", за последен път, грубият материален свят нахлува във въображаемия, примерно, с посещението на Зеленски в два пъти превзетия Купянск", заключава каналът.

Още: Зеленски направи Путин на пух и прах: Снима се в "превзетия" от руснаците Купянск (ВИДЕО)

Снимка: president.gov.ua