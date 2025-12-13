Майкъла застана твърдо зад настоящата власт в ЦСКА и критикува Гриша Ганчев

Бившият футболист и директор в ЦСКА Георги Илиев даде интервю пред колегите от "Тема Спорт". Той застана категорично зад настоящото ръководство на столичния гранд, като похвали финансовия благодетел Валтер Папазки и новия изпълнителен директор Вангел Вангелов. Майкъла поиска от тях да обръщат внимание на ветераните. По думи на Илиев бившият силен човек в Борисовата градина Гриша Ганчев е допусна грешки именно по тази тема.

Майкъла: Начело на ЦСКА е борец, но той мисли доста професионално

"В момента това ръководство има нужда от подкрепа. Собственикът инвестира триста милиона евро в трите обекта – „Армията“, Панчарево и школата. На този човек трябва да се издигне паметник. За първи път ЦСКА има собственик на реално европейско ниво и трябва да му се окаже подкрепа. Ще бием Локомотив София, макар че са труден отбор, който играе приличен футбол. Бюджетът ни е 40 милиона и не би трябвало изобщо да коментираме такива мачове", смята Майкъла.

"От клуба искам да обръщат внимание на ветераните. А не като Гриша Ганчев – Спас Джевизов и Методи Томанов не били играли за ЦСКА, Стойчо Младенов би такъв, Емил Костадинов – онакъв. Те може да работят навсякъде, но са от ЦСКА, шампиони с отбора, легенди. Това беше безобразие от тогавашното ръководство", категоричен бе бившият защитник на ЦСКА пред "Тема Спорт".

"Сега начело на ЦСКА е борец, но той мисли доста професионално. Не го очаквах, честно казано. Изненадан съм приятно. Осъзнава, че в ЦСКА всичко различно от шампионската титла е провал. Дано осъществят тази инициатива, която предложиха. Креативна идея, показаха отлично отношение. Но докато нямаме дом, няма как да се получат нещата. Срещата бе само началото. Целта е тези хора наистина да се чувстват у дома на стадиона", каза Георги Илиев по адрес на новия директор в ЦСКА Вангел Вангелов.

ОЩЕ: Българинът, който свали ските след олимпийските игри и обу бутонките, за да играе на две световни първенства