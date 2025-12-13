Мигрант от Африка се опита да избяга от полицията, преструвайки се на статуя в Рождественска сцена

Куриозна случка се разигра в италианския град Галатоне, в Пулия, където издирван престъпник се опита да избяга от карабинерите, скривайки се на централния площад измежду фигурите в Рождественската сцена и преструвайки се на един от влъхвите.

38-годишният мигрант от Гана е бил издирван от полицията за причиняване на тежка телесна повреда. Той решил да застане между фигурите на Дева Мария и Йосиф и да не помръдва, преструвайки се на част от декора.

Още по-забавното е, че кметът на Галатоне, Флавио Филони, забелязал допълнителния герой в сцената на Рождество Христово и го снимал, мислейки го за нова фигура с реални размери.

Минавах покрай сцената на Рождество Христово и забелязах, че до Мария, Йосиф и бебето Исус стои друга фиура, която не е била там преди това, обясни кметът.

Внезапно фигурата започнала да помръдва, а Филони го попитал дали всичко е наред. Мъжът отвърнал, че просто иска да прекара нощта на това място и тогава кметът се обадил в полицията, информира La Stampa.

Проверката установила, мигрантът е бил издирван от няколко седмици след като избягал от Болоня, където е бил осъден на девет месеца затвор.

A Galatone, Italy, an actively sought criminal tries to escape the police by posing as a wise man in a Christmas nativity scene. pic.twitter.com/zhNc13eXeD — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 13, 2025