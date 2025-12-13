Натискът на САЩ върху Киев: Новият пакет за мир и кой ще плати цената

Ето как трябва да изглежда Украйна след постигането на мир: суверенен член на Европейския съюз, чиито граници са защитени от международни гаранции и чиято икономика се възстановява с помощта на големи инвестиции от САЩ и Европа, пише The Washington Post. Макар острата реторика на президента Доналд Тръмп и необяснимите му симпатии към руския лидер, подобно споразумение, съдейки по това, което се чува от официални лица, е все по-близо - но всичко може да се провали накрая и такива знаци вече има - Още: Без обяснение: Отмениха срещата за мирния план за Украйна в Париж

Тръмп все още може да обърка нещата, като окаже такъв натиск върху президента Володимир Зеленски и неговите европейски съюзници, че те да решат да продължат борбата въпреки ужасяващите загуби. Това би било лошо за всички. В момента Тръмп трябва да успокои Украйна и Европа, а не да ги тласка към отстъпки.

Смекчаването на позицията на Белия дом спрямо Кремъл в Стратегията за национална сигурност, публикувана миналата седмица, усложни преговорите. Изглежда, че се иска запазване на неутрална позиция между демократична Европа и авторитарна Русия, за да се „намали риска от конфликт“, се казва в документа. Подобна позиция няма стратегически или морален смисъл и това наистина тревожи Европа - защото ѝ звучи като "САЩ ни изоставят и обръщат повече внимание на Русия" Още: Фон дер Лайен затапи Тръмп за избори в Украйна, докато той говори за някакви гаранции (ОБЗОР - ВИДЕО)

Въпреки нестабилните си основи, мирните усилия на Тръмп изглеждат обещаващи. Американските преговарящи Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са бизнес магнати, а не дипломати. Но те изглежда разбират, че най-добрата защита на Украйна е комбинация от гаранции за сигурност и бъдещи инвестиции.

Както стана ясно, пакетът за преговори включва три документа: мирен план, гаранции за сигурност и план за икономическо възстановяване. Преговорите далеч не са приключили.

Ето някои от идеите, които се разглеждат в момента:

• Украйна да се присъедини към ЕС още през 2027 г. Макар че това бързане тревожи някои страни, администрацията на Тръмп вярва, че може да преодолее съпротивата на Унгария, която е най-големият противник за присъединяването на Украйна към съюза. Членството в ЕС ще насърчи търговията и инвестициите и, може би най-важното, ще принуди Украйна да се справи с корупцията в държавните предприятия. Още: Новият план на Тръмп за мир в Украйна - точка по точка: "Посредствени петокласници" мачкат жертвата

• САЩ биха предоставили на Украйна гаранции за сигурност, подобни на член 5 от договора на НАТО, за да я предпазят от нарушаване на мирния договор от страна на Русия. Украйна иска САЩ да подпишат такова споразумение и Конгресът да го ратифицира (за да не зависят гаранциите само от волята на американския президент), докато европейските страни биха подписали отделни гаранции за сигурност.

• Преговарящите изглежда все още се борят с чувствителни въпроси като ограничаването на размера на въоръжените сили на страната. Водят се дискусии за увеличаване на първоначално предложените на САЩ от 600 000 войници на 800 000, приблизително в съответствие с това, което Украйна ще има след войната. Зеленски вече каза, че по този въпрос има съгласие със САЩ - 800 000 войници. Но Киев отхвърля всяко, дори формално, конституционно ограничение. И тук има варианти: независимо от номиналния размер на армията, според официални лица, може да има допълнителни сили, като национална гвардия или други спомагателни структури.

• Ще бъде създадена демилитаризирана зона по цялата линия на прекратяване на огъня, от Донбас на североизток до Запорожие и Херсон на юг. Отвъд нея ще има по-широка зона, в която ще бъде забранено разполагането на тежки оръжия. Проблемът - предвидено е колко назад от зоната да се изтеглят украинците, но такова нещо няма за руснаците Още: Дайте Донбас на Путин без нищо сигурно в замяна: Това ли изисква Тръмп от Зеленски?

• „Размяната на територии“ е неразделна част от споразумението, но Украйна и САЩ все още спорят за границата. Русия настоява Украйна да се откаже от приблизително 25% от територията на Донбас, която все още държи; екипът на Тръмп твърди, че Украйна така или иначе ще загуби по-голямата част от тази територия в боевете през следващите шест месеца и трябва да направи отстъпки сега, за да избегне жертви. Военните реалности обаче са други - Още: Геройството на Украйна в Купянск разби лъжите на Путин и отвори очите на Тръмп, руската пропаганда се мъчи да замазва гафа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американските преговарящи са опитали различни формули, за да направят тази отстъпка по-приемлива за Зеленски. Един от начините за разрешаване на този проблем е корейският модел: и двете Кореи все още претендират за целия Корейски полуостров.

• Запорожката атомна електроцентрала, най-голямата в Европа, вече няма да бъде под руски контрол. Преговарящите обсъждат възможността за прехвърляне на контрола над съоръжението на САЩ.

• Администрацията на Тръмп ще насърчава инвестициите и икономическото развитие в Украйна. Един от източниците на финансиране биха могли да бъдат руски активи на стойност над 200 милиарда долара, които в момента са замразени в Европа. Преговарящите на Тръмп вече предложиха 100 милиарда долара от тези средства да бъдат отпуснати на Украйна като репарации. Тази сума може да бъде увеличена. Още: Спорни проекти за Украйна, Русия вън от изолацията: САЩ предлагат "бизнес мир", а Европа е в шок

Американските инвестиции биха били устойчив двигател за възстановяването. Американските власти водят преговори за съживяване на плановете за създаване на Фонд за развитие на Украйна, който би набрал 400 милиарда долара за възстановяване.

Вместо да се опитват да принудят Зеленски да сключи сделка, представителите на Тръмп трябва да работят с европейските съюзници, за да създадат пакет от гаранции за сигурност и икономически стимули, които биха били достатъчно привлекателни за украинците, за да преглътнат горчивия хап и да се откажат от онази част от Донбас, която Русия все още не е успяла да окупира. Още: Тръмп бърза за мир в Украйна, Зеленски вече говори с Black Rock (ОБЗОР- ВИДЕО)

Тръмп трябва да сключи приемлива и трайна сделка. В противен случай може да не получи нищо и тази ужасна война може да премине в още по-разрушителна фаза.

Автор: Дейвид Игнатиус за The Washington Post

Превод: Ганчо Каменарски