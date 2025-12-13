Лайфстайл:

Българо-македонските отношения след оставката на кабинета: Безвремие и радикализация

"И без оставка на правителството на Росен Желязков българо-северномакедонските отношения на практика няма. Скопие води агресивна политика, а България понякога реагира. Страната ни не пожела да направи нищо по същество, за да реши проблемите със Северна Македония. Ще продължим да бъдем в безвремие и без да имаме активна политика, няма да се променят двустранните ни отношения". Това заяви пред Actualno.com историкът доц. Спас Ташев за българо-македонските отношения и в каква посока се развиха те през 2025 година. Още: Пендаровски нарече нещата с истинските имена: Отвори темата за "сръбския свят", завладените медии и дезинформацията (ВИДЕО)

Какво изпълнява и какво не изпълнява Северна Македония?

Доц. Ташев обясни, че докато беше премиер Росен Желязков от името на Сдружението на потомците на бежанците и преселниците от Северна Македония е поискал да бъде назначен пратеник по двустранните проблеми с югозападната ни съседка, за да може да парира тази кампания срещу България. "Повече от половин година не получихме отговор от правителството", разочарован е историкът. Още: Проглеждат в България: Християн Пендиков в Студио Actualno Балкани за македонските студенти (ВИДЕО)

Доц. Спас Ташев заяви още, че Северна Македония нищо не е изпълнила по ангажиментите си по двата протокола за добросъседство и приятелство, а създава пречки, като клевети България. "Северна Македония непрекъснато търси мотиви да се променят протоколи и да се откаже от договора си с България и дотолкова, доколкото ние мълчим, Скопие има надежда, че ще успее", предупреди той. 

"Когато сме активни, подобни опити на Скопие са обречени, но когато сме пасивни, понякога и пред мен светва един жълт сигнал, който казва, че и при нас не е наред", посочи Спас Ташев.

Северна Македония се радикализира

Според него Северна Македония отива твърдо към "радикализиране" и обслужва сръбските интереси. "Без да има европейски натиск, промяна няма да има, а европейският натиск може да бъде организиран от заинтересована страна в Европейския съюз", подчерта доц. Спас Ташев. Той не очаква да промени и политиката на Европа към Скопие. Още: Мицкоски: Няма да строим центрове за мигранти, нито ще приемаме бежанци от Великобритания

Ташев добави още, че заради "политическото статукво в България" не очаква българо-северномакедонските отношения да тръгнат в положителна посока през 2026 година. Ако в България се появи нова политическа формация, която първо да разбута вътрешнополитическия баланс и ако в тази нова формация македонските проблеми са приоритет, тогава може да настъпи промяна. Иначе, както в Скопие, така и в България ще има политически ледове, които трудно ще бъдат пробивани, каза още историкът. 

Антон Иванов
