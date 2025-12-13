По никакъв начин няма да финансираме Украйна: Премиерът на Чехия

Чехия няма да поеме никакви гаранции за финансирането на Украйна, заяви днес новоизбраният чешки премиер Андрей Бабиш, който ще поеме властта в понеделник. Европейската комисия трябва да намери алтернативни начини за подкрепа на Украйна, каза той.

Очаква се лидерите на страните от ЕС да обсъдят идната седмица схема за заем за Украйна, която ще използва замразените руски активи, но ще включва и национални гаранции.

"Няма да поемем гаранции за нищо, нито ще инвестираме средства", заяви Бабиш във видеоматериал, публикуван в социалните мрежи, цитира го Ройтерс.

Още: Няма други да решават вместо нас: Франция за дългосрочното замразяване на руските активи

Европейската комисия представи безпрецедентно предложение за използването на замразените руски активи или за сключване на заеми на международните пазари, за да се съберат средства, които са спешно необходими на Украйна.

Припомняме, че вчера ЕС замрази за неопределен срок руските активи в Европа, за да гарантира, че Унгария и Словакия, чиито правителства са приятелски настроени към Москва, няма да могат да попречат средствата на стойност милиарди евро да бъдат използвани в подкрепа на Украйна.

Още: Орбан: ЕС днес ще пресече Рубикон, това е незаконно