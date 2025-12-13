"Мирът не е далеч": Ердоган след срещата си с Путин

Мирът не е далеч. Това каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган след срещната си с руския диктатор Владимир Путин. Той добави, че се надява да обсъди план за мир между Украйна и Русия с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност.

При срещата Ердоган е посочил също, че частичното прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура и пристанищата би било от полза по пътя към постигането на мир между Русия и Украйна, съобщиха от пресслужбата на турския държавен глава.

Руска ракета удари турски кораб

Министерството на външните работи на Турция излезе с официална позиция след атаката срещу украинското пристанище Черноморск, при която беше засегнат кораб на турска компания, плаващ под чуждестранен флаг.

"По този повод още веднъж подчертаваме необходимостта от спешно прекратяване на войната между Русия и Украйна и отново припомняме необходимостта от въвеждането на правила, които да предотвратят покачването на напрежението в Черно море, да гарантират сигурността на корабоплаването и да предотвратят атаките, насочени към енергийната и пристанищната инфраструктура", се казва в позицията.

Министерството на външните работи заявява, че атаката е знак, че тревогите на Турция, които са свързани с пренасянето на войната в акваторията на Черно море, сигурността и свободното корабоплаване, са уместни.