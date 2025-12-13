Всичко върви по план: 11-а победа за Мони Николов и Локомотив Новосибирск

Младата звезда на българския волейбол Симеон Николов и неговият клубен тим Локомотив Новосибирск постигнаха 11-и успех в руското волейболно първенство. Възпитаниците на Пламен Константинов с асистент Андрей Жеков надвиха с 3:1 гейма (22:25, 25:18, 25:19, 25:21) Енисей Красноярск. 18-годишният разпределител Никлво завърши сблъсъка с 8 точки при 50% ефективност в атака (2 аса, 3 блока). "Железничарите" са втори в класирането с 33 точки - една по-малко от лидера Зенит Казан.

Категоричен успех срещу Енисей Красноярск

Диагоналът Иля Казаченков стана най-резултатен с 25 точки (2 аса, 66% ефективност в атака - 15). Омар Курбанов добави още 19 точки (2 блока, 63% ефективност в атака, 23% перфектно и 57% позитивно посрещане - +10). Централните блокировачи Дмитрий Лизик (3 блока, 67% ефективност в атака - +7) и Илиян Куркаев (2 блока, 69% ефективност в атака - +9) добавиха по още 13 точки. Евгений Рибаков реализира 14 точки (1 блок, 50% ефективност в атака - +8) за Енисей.

Междувременно по-големият брат на Мони - Александър, ще пропусне следващия мач на Кучине Лубе Чивитанова от италианската Суперлига. Българинът получи наказание за един двубой заради натрупани картони. От Лубе, който играе с Алианц Милано, на 14 декември (неделя) от 19:00 ч., не останаха доволни от решението. Клубът е преразгледал ситуацията и не е намерил доказателства за неправомерно поведение от страна на национала.

