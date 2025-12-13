Кабинетът подаде оставка:

В полза на Костадинова: Стефан Ботев и Станка Златева продължават със спънките срещу Лечева и БОК

13 декември 2025, 16:28 часа 493 прочитания 0 коментара
Българският олимпийски комитет (БОК) е една от пленените институции в страната. Продължават упоритите опити да се подмени резултата от Общото събрание, да се опорочи вота на спортните федерации. Това заяви в Самоков председателят на БОК Весела Лечева. Тя разкри, че президентът на федерацията по щанги Стефан Ботев е обжалвал решението на съда, с което бе потвърдено, че Общото събрание на БОК е било проведено по всички правила. Скоро е и първото заседание по жалбата на председателя на федерацията по щанги Станка Златева, която също действа в полза на Стефка Костадинова и против избирането на Лечева.

Стефан Ботев обжалвал решението на съда

"На фона на всички български успехи в последната година, "сагата БОК" все още не е приключила. Българският олимпийски комитет е една от пленените институции. Девет месеца след Общото събрание имаме две съдебни решения, които защитиха избора. Имаме и категоричните определения на МОК. Но както отбелязах и в началото на тази сага, нарочно бяха пуснати толкова много искови молби, макар и еднакви по съдържание. Онзи ден президентът на федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев е обжалвал решението на съдийския състав, който бе потвърдил, че Общото събрание е проведено по всички правила. Той е пуснал индивидуална жалба, без да информира федерацията, управителния съвет. Не знам, дали осъзнава в какво въвлича Българския олимпийски комитет, но целта е ясна - шиканиране на процеса и възпиране на новото ръководство", коментира Лечева.  

Весела Лечева

Тепърва ще се гледа и жалбата на Станка Златева

Избраната за председател съобщи също така, че след няколко дни е първото заседание и по жалбата на Станка Златева. "Тук, забележете, аз не съм присъдинена към това дело. Това е единственото дело, по което нямам право до момента на защита, което е доста учудващо. При положение, че се оспорва моят избор за председател на БОК, както и този на Изпълнителното бюро. Вярвам в независимостта на българския съд, в неговата почтеност и също така, че той няма да влезе в различни други сценарии, а именно - вотът на Общото събрание да бъде подменен вотът", добави още Лечева.

Готова ли е България за Зимните олимпийски игри? 

По повод готовността за участие в Зимните олимпийски игри в Милано Кортина, Весела Лечева отбеляза: "Всички наши усилия са насочени към това - българската делегация безпрепетствяно да участва в Олимпийските игри. Акредитационният процес почти е завършил. Но това, което не виждаме, е атмосферата, която трябва да съпътства такъв толкова голям форум. Не разполагаме нито с бюджет, нито с администрация, нито дори с информационните канали, които все още се контролират от загубилото изборите ръководство. Не сме наясно как се харчат пари, които са обществени. Но е факт, че институцията БОК е блокирана и не работи за олимпийското движение."

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
БОК Станка Златева Стефка Костадинова Весела Лечева Стефан Ботев
