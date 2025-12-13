Не се здрависваме с руски дипломати: Нови инструкции на ЕС потопиха в скръб руските медии

Европейската служба за външни връзки (EEAS) е изпратила инструкции до нейните представителства как следва да се държат европейските официални лица със служители на руските дипломатически мисии. Сред разпоредбите е те да избягват да се ръкуват с руски представители и да правят всичко възможно да не бъдат снимани с тях. За това пише контролираната от Кремъл руска информационна агенция РИА Новости.

Според медията документът е получен от Постоянното представителство на Европейския съюз към ООН в Женева, след което е бил разпространен и до други мисии.

Инструкциите "как да се общува с руски дипломати" включват препоръки за "избягване на събития, на които присъстват руски дипломати", а ако все пак присъствате на такова събитие, "избягвайте да попадате на камерата с тях", пише руската държавна агенция.

Неин източник твърди, че руските дипломати вече са усетили въздействието на тези мерки: "на тях вече не им подават ръка и дори са били помолени да напуснат събитие, организирано от една от дипломатическите мисии", се казва в материала, който е препубликуван и в голям брой други руски медии.

В западни медии за момента няма директни публикации за такива официални инструкции.

