Германия изпраща войници за охрана на източната граница на Полша

Германия съобщи, че изпраща контингент войници в Полша, за да помогне за укрепването на източната граница на съседката си на фона на нарастващите опасения от заплахата от Русия.

Основната задача на войниците от Бундесвера в Полша ще бъдат "инженерни дейности", каза снощи говорител на Министерството на отбраната в Берлин. Той уточни, че това може да включва "изграждането на укрепления, прокопаване на окопи, полагане на бодлива тел, изграждане на противотанкови заграждания".

"Подкрепата, която ще окажат германските военни в рамките на тази мисия, ще бъде сведена до тези инженерни дейности", настоя говорителят и добави, че контингентът ще наброява около 50 души.

Мисията е планирано да започне през второто тримесечие на новата година и ще продължи до края на 2027 г.

Говорителят подчерта, че разполагането на тези войници не изисква парламентарно одобрение, "тъй като няма непосредствена заплаха за живота и здравето им, свързана с въоръжен конфликт". С изключение на определени случаи всяко дислоциране на военни сили в чужбина изисква разрешението на германския парламент.

По-рано Полша обяви намерението си да укрепи границите си с Беларус и руския анклав Калининград.

