Идва краят на сандвичите при излет в планината, заместват се с готвена вакуумирана храна

С първите по-слънчеви пролетни дни и дългите уикенди, очаквано идват и идеите за излет в планината. С или без деца, подготовката на раниците безспорно е свързана и с добро планиране на хранителните запаси. Едно наистина модерно предложение към туристите в планините отправя Kaufland с най-новата си концепция за хапване „за из път“.

От класическите готови сандвичи с разнообразни съставки, включително и „веган предложения“, през готвена храна с домашен вкус – разнообразието е наистина голямо. Най-ценното обаче е възможността всеки в планината да яде, каквото му харесва – за едни това е крехко пуешко със зеленчуци, за други – сьомга с ориз, за трети – паеля с пиле. За най-големите традиционалисти има и предложения с боб и дори – готвено свинско със зеле. To Gо витрините на ритейлъра предлагат също и различни видове салати, свежо нарязани плодове и дори – торта в чаша. И всичко това – за около 3-7 евро (или от 6 до 14 лв.) за солидна порция.

Допълнителна и никак не малка „ценност“ на предложението на ритейлъра е вакуумната опаковка, която подпомага спестяването освен на време, а също и на място в раницата. С други думи, обядът за четиричленно семейство вече лесно може да се побере в обикновена туристическа раница, без да се създават излишни логистични премеждия.

Благодарение на тези готови решения, планирането на семейната разходка се превръща в лесно и приятно преживяване, съобразено с всеки бюджет. По този начин фокусът остава изцяло върху красотата на природата и споделените моменти, без да се прави компромис с качеството и вкуса на храната.