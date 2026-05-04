Напрежение в Хърватия: Президентът им е против присъствието на военен кораб на САЩ в Дубровник

След като в края на март каза на своята македонска колежка, че има и живот извън Европейския съюз, хърватският държавен глава Зоран Миланович днес се противопостави на свой съюзник в НАТО в лицето на Съединените американски щати. Причината е присъствието на американски военен кораб във водите край Дубровник, предаде хърватската медия "Индекс". Хърватският президент дори нарече присъствието на кораба противоконституционно.

„В началото исках да се въздържа от коментар, нека правителството го реши, но нека бъде напълно ясно, това не е компетентност на правителството", каза Миланович. Според него хърватсктата конституцията ясно казва, че всяко влизане на чужда армия, включително съюзническа, подлежи на ратификация, или одобрение, от Хърватския парламент, с предварителното съгласие на президента, само по предложение на правителството.

"Така че, и трите най-висши органа са свързани и намерението е съвместна отговорност. Не се набутвам в тази верига на командване, за да давам съгласие, нека правителството се занимава с това, защото те с удоволствие развяват знамена през цялото време, защото искат да угодят“, коментира президентът влизането на американския военен кораб във водите на Дубровник.

Миланович говори за заплахата от Иран

Когато репортер го попита как Европа ще се защити в контекста на напрежението в Близкия изток, той направи объркана пауза.

„От кого? От Иран? Ами, американският министър каза онзи ден в Дубровник, че ирански ракети, това беше великолепно осъзнаване, могат да бъдат изстреляни до Хърватия. Те могат да достигнат и до Индия. И до Русия. И до Етиопия. И какво правим сега? Какво означава тази информация за мен? Ами, те никога досега не са ни нападали. Не са нападали никого освен Израел и обратното. Какво общо имаме ние с това?", отговори Миланович, съобщава RTL.