Караш колело, работодателят плаща: Нова тенденция набира скорост

Нова устойчива тенденция набира скорост в Белгия, където броят на служителите, които стигат до работното си място с велосипед, се е увеличил два пъти от 2019 г. насам. Работодателите все по-често предоставят финансово обезщетение в такива случаи, показва проучване, цитирано от местни медии.

Използването на велосипедите, което по-рано е било обичайно основно през летните месеци юли, август и септември, вече се наблюдава от края на април - началото на май. Белгийските работодатели обезщетяват служителите, които избират велосипеда за придвижване до работа, с около 45 евро месечно като добавка към основното възнаграждение.

За последните пет години броят на служителите и работодателите, които се възползват от тази възможност, се е удвоил. Най-широко разпространено е използването на велосипед в северната област Фландрия (20% от служителите и 40% от работодателите), във Валония интересът е по-малък (съответно 13 и 2,5%), а в Брюксел този подход се прилага от всеки трети работодател и от 7% от служителите.

