Войната в Украйна:

Караш колело, работодателят плаща: Нова тенденция набира скорост

19 септември 2025, 10:53 часа 154 прочитания 0 коментара
Караш колело, работодателят плаща: Нова тенденция набира скорост

Нова устойчива тенденция набира скорост в Белгия, където броят на служителите, които стигат до работното си място с велосипед, се е увеличил два пъти от 2019 г. насам. Работодателите все по-често предоставят финансово обезщетение в такива случаи, показва проучване, цитирано от местни медии. 

Използването на велосипедите, което по-рано е било обичайно основно през летните месеци юли, август и септември, вече се наблюдава от края на април - началото на май. Белгийските работодатели обезщетяват служителите, които избират велосипеда за придвижване до работа, с около 45 евро месечно като добавка към основното възнаграждение. 

Още: Частни фирми дебнат за превишена скорост в Белгия

За последните пет години броят на служителите и работодателите, които се възползват от тази възможност, се е удвоил. Най-широко разпространено е използването на велосипед в северната област Фландрия (20% от служителите и 40% от работодателите), във Валония интересът е по-малък (съответно 13 и 2,5%), а в Брюксел този подход се прилага от всеки трети работодател и от 7% от служителите.

Още: Белгия: Замразените руски активи са като гъска със златни яйца, да я пазим като разменна монета в преговорите

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Белгия велосипеди колела информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес