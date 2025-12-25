Фон дер Лайен мисли за Украйна на Коледа

Мислим особено за нашите приятели в Украйна. Надяваме се, че предстоящата година най-накрая ще донесе справедлив и траен мир - и в крайна сметка безопасно, проспериращо бъдеще в нашия Европейски съюз. Весела Коледа на всички. Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в платформата Х по повод Коледа. Междувременно по информация на френския всекидневник Le monde за един ден украинската столица преоткри празнична атмосфера. Коледно шествие премина през централните площади и улици на Киев, събирайки няколкостотин души.

In a turbulent world that moves ever faster, Christmas offers us a rare pause moment to breathe, slow down, and remember what truly matters.



This season should draw our attention back to our families, in all the forms they take. To our friends, our chosen families. And the loved… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 25, 2025

За тези, за които празникът е труден

Тя отбеляза, че за някои този празник може да бъде труден.

"За тези, които носят тежестта на самотата, скръбта, болестта или загубата; сърцата ни са с вас. Изказвам и най-дълбоката си благодарност на всички, които прекарват този специален ден в грижа за другите, в болници, приюти и домове. Вие въплъщавате самите ценности, които Коледа представлява: солидарност и състрадание", добави още Фон дер Лайен.

Рядък момент на пауза

По думите й в един бурен свят, който се движи все по-бързо, Коледа ни предлага рядък момент за пауза, за да си поемем дъх, да забавим темпото и да си спомним кое е наистина важно.

"Този сезон трябва да насочи вниманието ни към семействата ни, във всичките им форми. Към приятелите ни, към избраните от нас семейства. И към любимите хора, които дават смисъл на дните ни", заяви Фон дер Лайен. ОЩЕ: В първата си коледна проповед Папа Лъв XIV: Как да не мислим за палатките в Газа