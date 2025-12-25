Мелони облече червен пуловер със специален надпис за Коледа (СНИМКА)

Усмихната пред украсената елха, облечена в червен коледен пуловер с надпис „И на теб и твоето семейство“ – класическият отговор при размяна на поздрави – и държаща червена чаша кафе - такава снимка пусна в социалните мрежи премиерът на Италия Джорджа Мелони рано сутринта на Рождество Христово, съобщи италианската информационна агенция ANSA. "Искам да отправя най-искрените си и най-добри пожелания към всички италианци, към тези, които го празнуват със семействата си, към тези, които го празнуват на работа", пожела италианският премиер.

На тези, които са спокойни, на тези, които носят тревога в сърцата си. На тези, които празнуват, и на тези, които просто търсят момент на спокойствие. И искам да го направя още веднъж пред символа, който повече от всеки друг ни напомня какво е свята Коледа", каза още Мелони.

Sorridente, con indosso un maglione rosso natalizio con la scritta 'Anche a te e famiglia', la classica risposta in uno scambio di auguri: così la premier Giorgia Meloni si è fatta ritrarre in una foto pubblicata sui social per augurare buon Natale. #ANSA https://t.co/7OBclVYsEX pic.twitter.com/gnpuBG91kU — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 25, 2025

Символът на Коледа

Тя обърна внимание на рождественските ясли, които по думите й разказват история, съхраняват ценности, задълбочават корените. "А нация, която познава корените си, е нация, която не се страхува от конфронтация или от бъдещето“, обясни Мелони. „Вярвате или не, този символ говори за достойнство, отговорност, уважение към живота и грижа за уязвимите. Това са ценности“, подчертава Мелони, „които са оформили нашата общност, ценности, които заслужават да бъдат ценени и да не бъдат отхвърляни от мода или страх. Бъдете горди със своята идентичност, с универсалното послание за любов и мир, което тя носи, и нека тази Коледа даде на всички малко светлина, спокойствие и сила, време да се обединим, да гледаме напред с увереност, без, разбира се, да забравяме нуждаещите се и най-вече, без да забравяме кои сме ние“, заключава министър-председателят. ОЩЕ: Тръмп: Весела Коледа на всички, включително и на изметта