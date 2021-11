Карикатури на световните лидери с шотландски полички посрещнаха лидерите в Глазгоу (ВИДЕО)

Групата носеше окарикатурирани лица на големи световни лидери, сред които германският канцлер Ангела Меркел, президентът на САЩ Джо Байдън и министър-председателят на Обединеното кралство Борис Джонсън.

Протестиращите бяха облечени и в шотландски полички и носеха гайди. Наричайки себе си "COP26 Hot Air Band", те изпълниха редица традиционни шотландски песни.

Призивите, отправени под маршировка, бяха съсредоточени върху настояването лидерите да погледнат сериозно на проблема с климатичните изменения.

COP26 се провежда между 31 октомври и 12 ноември 2021 г.

As leaders arrive in Glasgow for the U.N. climate summit, protests are also getting underway. One group of campaigners posed as world leaders playing in a traditional Scottish bagpipe band.



