06 ноември 2025, 15:24 часа 553 прочитания 0 коментара
Кашпировски припадна на летище: Вкараха го в болница

В Москва е хоспитализиран 86-годишният екстрасенс Анатолий Кашпировски, съобщава Lenta.ru, както и други руски медии. Според публикациите Кашпировски се е почувствал зле на едно от летищата в Москва, откъдето е щял да лети за Истанбул със своя приятелка, чието име не се споменава. Твърди се, че от Турция Кашпировски е планирал да замине за Полша, където е живял в началото на 90-те години.

Според източници от болницата, в която е настанен Кашпировски, той е претърпял микроинсулт и в момента лекарите му правят изследвания, за да се установи точно какво е здравословното му състояние.

Самолечение, довело до сериозно влошаване

За втори път в рамките на месец се съобщава, че Кашпировски е хоспитализиран. Информация за това, че е бил откаран в медицинско заведение, се появи и на 6 октомври. Тогава обаче мениджърът му е отрекъл това. Според непотвърдени данни, Кашпировски от дълго време е страдал от болки в стомаха, но е отказвал да отиде на лекар и се е лекувал сам. В резултат на диагностиката е била установена напреднала онкологична болест с голям брой засегнати области.

Въпреки тежката диагноза и нуждата от светкавични мерки чрез терапии и лекарства за подобряване на състоянието му, Кашпировски е предпочел да предприеме самолечение, но чрез неясни методи. Смята се, че именно това негово решение е довело до сериозно влошаване на здравето му.

Яна Баярова
