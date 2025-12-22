Финалист в Шампионска лига осъди един от грандовете в българския футбол за 6-цифрена сума

Финалистът от последното издание на Шампионска лига - Интер, осъди българския гранд Ботев Пловдив за 6-цифрена сума заради трансфера на национала Никола Илиев. "Нерадзурите" са спечелили дело във ФИФА срещу Ботев Пловдив, като "канарчетата" дължат 391 166 лева заради трансфера на Илиев, който бе собственост на италианския колос в периода 2022 - 2024 г. А Ботев има и още няколко загубени дела във ФИФА на обща стойност малко под 1,5 млн. лева.

Ботев съобщи публично информацията за загубените дела във ФИФА на официалния си сайт, като обвини бившия собственик Антон Зингаревич за тях: "Искаме открито и честно да ви запознаем със задълженията към ФИФА, които са генерирани от „Нашият клуб – нашият президент“ по време на предишното „Европейско управление“ на ПФК Ботев Пловдив."

Вместо тези средства да бъдат инвестирани в нашите деца, в школата и в привличането на качествени футболисти, до края на годината нашият любим клуб ще бъде принуден да покрие тези безумни задължения, оставени като тежко наследство. Не се съмнявайте обаче – ние ще се справим и с това. Длъжни сме да го направим. Длъжни сме пред историята на клуба, пред емблемата, пред всички вас.

Нашата цел остава ясна и непроменена – да дадем реална възможност на нашия треньор, един от най-големите футболни специалисти в България, да изгради качествен, боеспособен и конкурентен отбор, който да носи гордост и радост на жълто-черната общност. Благодарим ви за търпението, подкрепата и вярата. Без вас тази битка не може да бъде спечелена.

Пожелаваме на всички вас весели празници и щастливо посрещане на Новата година. Нека си пожелаем една силна 2026 година за Ботев Пловдив – с пълни трибуни на нашия красив стадион, с единен дух и с безрезервна подкрепа за нашите момчета на терена. Само Ботев!", гласи изявлението на Ботев", завършва съобщението на Ботев.

