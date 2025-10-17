Украйна иска да премине в по-мощна офанзива, Русия с ясен план как да я потопи в зимен мрак (ОБЗОР - ВИДЕО)

Новата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин определено е голямата тема във връзка с войната в Украйна през последните часове. Американският президент обяви, че ще разговаря на живо с руския диктатор в унгарската столица Будапеща, вероятно в рамките на две седмици от 16 октомври нататък. Двамата вече проведоха среща на върха в Аляска на 15 август, а сега домакин е държава, която - под ръководството на премиера Виктор Орбан - е близка до Кремъл и която вече официално обяви оттеглянето си от юрисдикцията на Международния наказателен съд. Владимир Путин е издирван от съда в Хага за незаконно отвличане на украински деца.

Още: Тръмп: Имах продуктивен разговор с Путин, ще се срещнем в Будапеща

Това обявление на Тръмп, което той придружи със заплаха към Русия, че може да прехвърли далекобойни ракети "Томахоук" на Украйна, е изненадало украинския президент Володимир Зеленски, пише Axios. Лидерът на Украйна от снощи е в САЩ, където днес ще проведе редица срещи, включително с американския президент: "Би ли желал да дам няколко хиляди ракети "Томахоук" на противника ти": Тръмп разкри какво е говорил с Путин? (ВИДЕО).

Зеленски не изключва среща с Путин

Ръководителят на кабинета на Зеленски Андрий Ермак каза в интервю за Axios, че украинският президент и Тръмп се разбират добре и че много бързо са организирали срещата помежду си, а това показва, че са "приятели" и "партньори". Той добави, че Зеленски е казал на Тръмп, че „все още е готов да се срещне с Путин във всеки формат и навсякъде по света“, с изключение на Русия и Беларус. Путин многократно вече е отказвал такава среща, освен ако тя не се проведе в Москва.

Според списание Time само за няколко месеца Володимир Зеленски е успял да промени напълно отношението на Доналд Тръмп към него – от раздразнение към партньорство. Ако през февруари Зеленски беше поискал крилати ракети, разузнавателни данни или оръжие за милиарди, той щеше да бъде изгонен, а сега всичко това е в дневния ред на срещата им в Белия дом, подчертава нюйоркското издание.

Time: Zelensky has become Trump’s friend — and got everything he wanted



According to Time, in just a few months Volodymyr Zelensky managed to completely change Donald Trump’s attitude toward him — from irritation to partnership.



If back in February Zelensky had asked for… pic.twitter.com/JuRBOMiyI2 — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2025

Още: Орбан готов за срещата Тръмп - Путин, не пропусна да нападне Европа

Time пише, че повратната точка е настъпила, когато Зеленски „научил как да говори с Тръмп“ – по-често хвалел дипломатичността му и избягвал да влиза в ситуация да го моли. Ключова роля изиграла и срещата на НАТО през юни - Тръмп разговарял лично със Зеленски и скоро след това САЩ се съгласили да продадат оръжие на Европа за прехвърляне в Украйна. Но най-големият фактор е разочарованието на Тръмп от Путин - републиканецът е осъзнал, че диктаторът го е лъгал, че иска мир, докато продължава да бомбардира Украйна. След успеха на Тръмп в посредничеството за примирие в Близкия изток, източници на изданието твърдят, че сега той „иска да сложи край на втората голяма война“.

Според Bloomberg обаче срещата на Путин с Тръмп, която е планирана в Будапеща, буди безпокойство в Киев и в европейските съюзници на Украйна. Отбелязва се, че след два часа и половина телефонен разговор с руския диктатор американският президент е заговорил за нуждата от "път към мир", но пак е пропуснал да заплаши Москва със санкции. Що се отнася до ракетите "Томахоук", то и САЩ се нуждаят от тях, каза Тръмп. Според анализатори, цитирани от медията, срещата на Тръмп с Путин в Унгария може да се окаже "студен душ" за Киев: Хилядите руски мишени, участието на САЩ и отговорът на Москва: всичко, което се знае за ракетите "Томахоук".

Руската гледна точка - президентският съветник Юрий Ушаков се опита да замъгли умишлените атаки на Москва срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура в Украйна по време на изявлението си относно разговора между Тръмп и Путин. Ушаков заяви, че по време на дискусията по телефона е било обсъдено как украинските сили използвали „терористични методи“, за да нанасят удари срещу цивилни граждани и енергийна инфраструктура в Русия. Той твърди, че украинските удари „принуждават“ Москва да реагира „съответно“. Украинските удари обаче са насочени към енергийния сектор на Русия, с цел да се намали способността ѝ да финансира войната и да захранва своите бойни сили. Руските сили, от друга страна, умишлено атакуват украински цивилни и цивилна инфраструктура, включително чрез систематични удари с дронове - и то много преди да започне украинската кампания с далекобойни удари в Руската федерация. Откритият източник за разследвания Tochnyi съобщи на 28 септември, че руските удари с дронове са довели до 2877 украински цивилни жертви само в град Херсон от 2023 г. насам, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Още: Украйна добави още два удара по руски петролни рафинерии в дългия си списък (СНИМКИ)

Украйна е готова за нова офанзива?

Интересен анализ на последните събития се появи и в Politico - че Украйна е в състояние да започне нова контраофанзива, ако получи повече оръжие от Запада. Думите са на неназован украински официален представител. "Те искат да преминат в настъпление", каза самият Тръмп за Украйна. „Аз ще взема решение по този въпрос, но те биха искали да преминат в настъпление“, добави той - вероятно във връзка с ракетите "Томахоук".

Снимка: president.gov.ua

Украински официални лица по-рано признаха, че провалът на лятната офанзива през 2023 г. се дължи до голяма степен на преждевременното ѝ разкриване пред обществеността. Сега Киев се надява да сложи край на войната до 2026 г., когато според украинското разузнаване Путин най-накрая може да се съгласи на сериозни преговори. Зеленски, от своя страна, заяви, че настоящата руска офанзива в източната част на Украйна „може да е последната“ и че след зимата може да се появи реална възможност за примирие, ако Украйна успее да засили военния и икономическия натиск върху Москва: Русия ще произведе по-малко петрол през 2025 г.: Признание от Путин.

Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов смята, че в Украйна няма да има напълно мирен живот в следващите години. Той обясни, че не е имал предвид постоянни сражения, а по-скоро продължаващата заплаха, която ще съществува в близост до Украйна, цитира думите му "РБК-Украйна".

Такива сигнали дават и партньорите на Киев, включително официални лица и разузнавателни служби. "Русия наистина увеличава военните си способности за втората фаза на потенциалната си агресия. След края на войната в Украйна НАТО ще се изправи пред реални заплахи", заяви финландският министър на отбраната Анти Хаканен.

Russia is preparing for a second phase of military aggression, building up troops near the EU borders — Finnish defense minister



“Russia is indeed increasing its military capabilities for the second phase of its potential aggression. After the war in Ukraine ends, NATO will face… pic.twitter.com/l2uiZtGEDk — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2025

Полският външен министър Радослав Сикорски обвини Русия в „тактически глупава и контрапродуктивна“ ескалация, като заяви за пореден път, че дроновете, забелязани над Полша през септември, са били изстреляни умишлено. Сикорски също така предупреди, че Украйна се готви за още три години война, и призова ЕС да се подготви за дългосрочна подкрепа към Киев.

Още: ЕС с официален план: Имаме 5 години да се подготвим за война с Русия

Украйна да потъне в мрак - планът, който Русия крои

Същевременно Русия иска да потопи Украйна в мрак, като планът на Кремъл е да дестабилизира електроенергийната система с въздушни удари и да предизвика тотално прекъсване на тока. Москва вече се движи към тази цел, пише "Украинска правда". Това предупреди през септември и генералният секретар на ООН Антонио Гутереш. По време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на ситуацията в Украйна, Гутереш тогава заяви: „Масираните удари по енергийната инфраструктура заплашват да потопят милиони хора в мрак и студ, докато те се изправят пред четвърта зима във война".

За да постигнат това, руснаците първо се опитват да разделят енергийната система на страната на две големи части и да ги направят неконтролируеми. Целта е да се създаде недостиг в източната част, където потреблението исторически е било по-високо и почти цялото местно производство вече е повредено, и постепенно да се парализира потокът на електроенергия от запад на изток. В резултат на това Украйна може да се окаже в две реалности - изток, засегнат от дефицит, и запад, засегнат от излишък, свързани с много слаби „преходи“. Това би било идеална ситуация за Русия да предизвика тотално прекъсване на електрозахранването, пише още украинското издание.

Следващата стъпка може да бъдат удари по пиковото производство в западните региони, последвани от атаки срещу разпределителното оборудване на атомните електроцентрали. Ако тези съоръжения претърпят съществени щети едновременно, АЕЦ може да не са в състояние да доставят ток на потребителите, честотата може да се повиши и да възникне системна повреда.

Още: Русия атакува Украйна с 340 дрона и ракети: Зеленски използва повода, за да натисне САЩ за "Томахоук"

Снимка: Getty Images

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Съвсем малка промяна в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 16 октомври е имало 178 бойни сблъсъка, т.е. само с 6 по-малко спрямо 15 октомври. Руснаците са хвърлили 206 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 35 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 29 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4553 изстреляни снаряда, като това е с около 420 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 6184 FPV дрона, което е с около 590 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление пак е имало най-много сражения - 55 руски щурма са били отбити от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за денонощието. В спомагателното Олександриевско направление са отблъснати още 33 нападения, твърди украинската армия. На трето място по интензивност на сраженията е секторът при Константиновка - 23 руски пехотни атаки. В Южнослобожанското направление (с основна точка Вовчанск в Харковска област) са станали 15 бойни сблъсъка, в Купянското направление - 13, в Лиманското - 11.

Още: Тръмп мисли да накара Китай да плати за победа на Украйна над Путин и Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Генералният щаб на украинската армия твърди, че в рамките на почти два месеца на настъпателни операции украинските въоръжени сили са освободили 183 кв. км територия, прочистили са допълнителни 230 кв. км от вражески саботажни групи и са елиминирали или ранили над 13 900 руски войници.

Появи се и информация, че руските сили използват севернокорейските военни, действащи в Русия, по начин, който ще позволи на севернокорейците да приложат у дома опита, натрупан на бойното поле. На 16 октомври украинският генщаб публикува кадри, показващи севернокорейски оператори на дронове в Курска област, и съобщи, че техните сили провеждат мисии с разузнавателни безпилотни машини, за да идентифицират и коригират огъня в подкрепа на руснаците, провеждащи настъпателни операции в съседната Сумска област на Украйна. Това води до извода, че севернокорейците не са хвърляни като пушечно месо, голяма част от тях могат да оцелеят и да "внесат" тази бойна практика в страната си. Севернокорейското военно командване вероятно ще интегрира и разпространи уроците, които севернокорейските сили научават в Русия, в цялата армия, анализира ISW.

Още: Ким Чен Ун: Братски дълг за Северна Корея е да помогнем на Русия (ВИДЕО)

Сутринта на 16 октомври Русия нанесе масиран комбиниран удар срещу Украйна, а две балистични ракети са поразили територията на една от учебните части на Сухопътните войски, разположена в тила, в относително спокойна част на страната. Данните отново са на украинския генщаб. "Поради удара на врага - въпреки сигналите, преминаването в прикритие и други мерки за сигурност - загубата не беше напълно избегната. Съответните спешни служби работят на място. На пострадалите бързо се осигурява цялата необходима медицинска помощ. В близко бъдеще военнослужещите от поделението ще могат да се свържат с близките си", гласи прессъобщението от вчера. Провежда се официално разследване.

Междувременно руските сили настъпват към Великомихайловка в Днепропетровска област. Британското военно разузнаване посочва, че те са превзели Върбово, което е по южния фланг. Геолокализирани кадри показват, че руснаците напредват също в източната част на Запорожка област - те са в северната част на Полтавка и източната част на Нововасиливско (и двете североизточно от Гуляйполе).

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генералния щаб на армията, обръща внимание на няколко сектора от фронта в нов анализ. За Купянското направление той вижда как командването и на двете страни се опитва да „подреди“ процеса на водене на военни действия както в основния град Купянск, така и в околните райони. Руснаците опитват да се укрепят в града и да натрупат достатъчно сили там за следващ щурм на кварталите, които все още ще бъдат под "строгия контрол" на ВСУ, а украинското командване се опитва да прочисти тези райони и да изгони врага си. Проблем тук има 6-а комбинирана армия на Русия, която трябва да реши проблема с материално-техническата подкрепа през река Оскол на своите предни части, които се опитват да се установят в града.

Още: Заради "Томахоук" за Украйна: Руски ракети в Куба? Войната на Путин вече удря Русия демографски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руснаците се опитват да поведат малки щурмови групи на юг от стадион „Спартак“ в централната част на града. Отделни малки пехотни групи вече са се закрепили в няколко района. "Съдейки по всичко, ВСУ в тази посока просто не разполагат с достатъчно личен състав, за да затегнат собствените си бойни формации и постепенно, квартал по квартал, да „изтласкат“ малките пехотни групи на врага, които са се промъкнали в тях. В северната, централната и западната част на града всъщност се водят хаотични престрелки между пехотните групи на противоположните страни при липса на ясна линия на контакт, флангове и тил. Към момента всъщност може да се твърди, че ВСУ определено контролира само южната част на Купянск", пише Машовец.

В Лиманското направление руските сили изпитват "определени затруднения с по-нататъшното си напредване", твърди украинският анализатор. Там се правят опити за руски пробив в района Новоселовка - Дробишево - Пришиб - Ярова, за да се блокира отбранителната зона "Лиман" на ВСУ на север и северозапад, а в помощ на тези усилия се оказва фронтален натиск по оста Зарично - Лиман. Прави се и руски опит за превземане на района Ямпол, югоизточно от Лиман. Успехите на силите на Путин обаче са "доста скромни" в последната седмица, отчита Машовец - не се разширява малкият тактически плацдарм на река Нитриус, няма успех при Зарично, спряно е и руско нахлуване при жп гара "Ямпол". Единственият успех е пълното превземане на Шандриголово по северния фланг на Лиман, както и принуждаване на няколко украински пехотни групи да се оттеглят зад реките в района между Середно и Шандриголово на отсрещния бряг. Води се "упорита битка за Ямпол с променлив успех", допълва Машовец.

Close-quarters combat in the Lyman direction: Ukraine’s 3rd Assault Brigade eliminated a Russian sabotage group near Novoselivka, preventing them from securing a foothold for an advance toward the Oskil River. The assault preserved vital logistics routes along the Izyum–Sloviansk… pic.twitter.com/WApu1CWgTH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2025

Още: Сигнал за тревога: Путин разреши използването на резервисти в чужбина, дори в мирно време

Руски морски пехотинци действат като допълнителни сили в направлението към Добропиля, северно от Покровск - в посоките Ново Шахово - Шахово, Ново Шахово - Софиевка, Полтавка - Володимировка и Полтавка - Софиевка. "Врагът не е проникнал в Шахово или Софиевка, а онези, които са се опитали да проникнат в района на Володимировка, вероятно се крият в селищата на изток от селото", посочва анализаторът. "Самият факт, че руското командване е използвало част от силите, които явно не са били концентрирани за тази цел от състава на импровизирания си „морски корпус“, вероятно ще повлияе значително както на времето за дълго планираната офанзива срещу Константиновка, така и на възможността за пробив на 51-ва армия в района северно от Покровск", смята той. Общата оперативна ситуация в района на Добропиля остава "много трудна за ВСУ", допълва Машовец - руснаците възнамеряват да възстановят "офанзивната динамика" в близко бъдеще, поне на северния фронт на отбраната в района на Покровск.

В района на Гуляйполе, в източната част на Запорожка област, руснаците правят опит да заобиколят ВСУ по фланговете, пише Машовец. Руските войски в тази посока се опитват да пробият в района Покровски – Коломици – Новоолександровка – Видрадно. Ако украинската логистика от Покровски до Гуляйполе бъде прекъсната, това не означава автоматично „падане“ на отбранителния район на ВСУ там, но очевидно ще го направи много труден по отношение на отбраната, допълва той. "За да постигне тази цел, врагът е концентрирал доста значителни сили – поне една пълна моторизирана стрелкова дивизия и пет бригади наведнъж, една от които е танкова бригада. С тези сили врагът напредва по цялата дължина от Олександроград до Върбово, а също така действа с част от силите си в посока Новоивановка – Успеновка", посочва анализаторът.

Още: "Мухльовци": Председателят на Думата към Макрон и Мерц. В Русия коли се развалят заради разреден бензин (ВИДЕО)

Има руски пробив до Новоселовка и се водят ожесточени боеве за нея откъм Сичнево и Воскресенка, но засега руснаците не могат да превземат напълно селището. Неуспех за силите на Путин има и при превземането на Олександроград - борбата за него продължава вече почти месец, а руснаците не могат да се закрепят и биват отблъсквани няколко пъти. Руски дивизии, действащи южно от река Ворона, бяха принудени да се оттеглят от района на село Сосниковка след няколко контраатаки на ВСУ, но успяха да пробият до Олексиевка с няколко щурмови групи и сега се опитват да се укрепят там "с всички сили", пише Машовец.

На юг има по-значителни руски резултати - успешно навлизане в района на Върбово и опит за обхващане на района на Великомихайловка от юг. Същевременно руските сили се опитват да атакуват в посока Новоивановка – Успеновка. Основната задача на руснаците е ясна - пробив към Покровски, което означава и превземане на Великомихайловка, както и прекъсване на комуникациите, водещи от Гуляйполе на север (към Покровски), смята Константин Машовец.

Footage of this particular attack. Lots of Russian equipment was destroyed. https://t.co/XqTQ1slmyp pic.twitter.com/3XUbO9FnNi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2025

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" пише, че на левия бряг на река Вовча в Харковска област - във Вовчанск и близо до Синелниковската гора, руските сили са постигнали "значителен напредък", като са "освободили" около три дузини сгради. "Има постижения в района на Тихий (източно от Вовчанск)", допълва източникът.Той отчита също как руското знаме било издигнато над село Боровска Андреевка (30 км южно от Купянск) в Харковска област.

В Покровск "руските сили се опитват да разделят отбраната на украинските въоръжени сили на сектори и да изолират вражеските гарнизонни части, прекъсвайки снабдяването им. Налице е настъпление в микрорайоните Лазурни и Шахтьорски, а логистиката на врага е под постоянен натиск от нашите сили", пише още "Два майора".

Война на ракети и дронове

През нощта 61 безпилотни летателни апарата са били свалени над Русия и анексирания Крим, съобщи Министерството на отбраната в Москва - 32 над Крим, 13 над Ростовска област, 6 над Черно море, 5 над Брянска област, по 2 над Тулска и Московска област, 1 над Курска област.

Няколко електроподстанции са били повредени при атака с дронове в анексирания Крим. В момента се извършват възстановителни работи, заяви т.нар. "ръководител" Сергей Аксьонов. Местните жители публикуват снимки на дим и пожар в близост до село Гвардейско в района на Симферопол.

"Поради повреди на електроразпределителната мрежа на Република Крим бяха въведени временни графици за прекъсване на електрозахранването, за да се облекчи спешното претоварване. Планираното време за възстановяване на електрозахранването на потребителите е три часа. В резултат на отмяната на временните ограничения и възстановяването на електрозахранването на електропреносната мрежа, е възможно да възникнат частични прекъсвания на електрозахранването, както и локални прекъсвания в разпределителните мрежи поради дефектно превключвателно оборудване и възможно превключване в електропреносните мрежи на районите Красноперекопск, Джанкой и Сакски", заяви Юрий Гоцанюк, който е "председател" на "Съвета на министрите" на анексирания Крим.

Още: Украйна не дава на Русия да заспи: Удар след удар с дронове, вече почти 60 за 2 месеца (ВИДЕО)

Междувременно Русия атакува Украйна със 70 дрона през нощта, 50 от които бяха „Шахед“, твърдят украинските военновъздушни сили. Свалени или обезвредени са 35 дрона. Регистрирани са удари от 31 атакуващи безпилотни летателни апарата на 10 локации, както и падането на отломки на две места. Атаката продължава, посочват ВВС на Украйна в съобщение малко след 9 ч.

Русия атакува инфраструктурни съоръжения в Кривой Риг - родния град на Володимир Зеленски в област Днепропетровск, оставяйки повече от 20 населени места без ток. В резултат на масираната атака с руски дронове са регистрирани повече от 10 удара по инфраструктурни съоръжения в Кривой Рог. Избухнали са пожари, които са били потушени, пише Александър Вилкул - председател на Общинския съвет за отбрана. Той добави, че в региона са били свалени общо 22 дрона "камикадзе". "Като цяло всички услуги, обществен транспорт, болници и социални институции в града функционират", се казва в изявлението.

Вилкул написа също така в канала си в Telegram за две жени на 69 и 89 години, ранени при руска артилерийска атака и нападение с дронове срещу Никопол и община Покровска. Той съобщи за щети по три жилищни сгради, четири частни къщи и три автомобила.

Русия е предприела серия от удари с дронове срещу дърводобивна компания в граничния град Новгород-Северски в Черниговска област, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. В служебните сгради е избухнал пожар, а камиони и друго производствено оборудване са били повредени и унищожени, гласи информацията.