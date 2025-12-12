Части от Одеса са без ток и вода след руски удар, фатална атака в Павлоград (СНИМКИ)

Руски въздушен удар по Одеса на 12 декември е нанесъл щети на инфраструктурата и е оставил части от украинския град без електричество и вода, съобщи ръководителят на военната администрация Олех Кипер. „Одеса претърпя поредната вражеска атака“, написа той в Telegram. Складове, административна сграда и гараж също са повредени. Избухнали са пожари, които "бяха бързо потушени от спасителите. Няма информация за загинали или ранени", допълни Кипер. "В резултат на атаката редица населени места временно останаха без електроенергия. Вече се извършват възстановителни работи. Критичната инфраструктура се захранва от генератори".

"Правоохранителните органи документират поредното престъпление на руснаците срещу цивилното население на Одеска област", написа той.

Руските атаки срещу украинската енергетика

Русия продължава да напада граждански енергийни и комунални системи в цяла Украйна като част от по-широката си кампания срещу критичната инфраструктура в зимния сезон.

На 8 декември Суми остана без ток, след като десетки руски дронове удариха обекти в целия град в рамките на половин час.

През нощта на 6 декември руска масова ракетна атака и атака с дронове удари енергийната инфраструктура на Украйна, поразявайки подстанции, производствени съоръжения и прекъсвайки един от електропроводите, които захранват атомната електроцентрала в Запорожие.

Жертва в Павлоград

Пенсионер е загинал при атаката срещу Павлоград в Днепропетровска област на Украйна, съобщиха същевременно местните власти. Според военната администрация на областта Русия е атакувала през нощта с дронове. При атаката е загинал 71-годишен мъж, а четирима други са ранени. 54-годишна жена с изгаряния е в тежко състояние.

Украйна по-рано атакува Руската федерация с дронове за поредна нощ: Дронове взривиха поредна руска рафинерия, в Твер е ударена жилищна сграда (ВИДЕО).

Свалени дронове

В нощта на 12 декември (от 18:00 часа на 11 декември) руснаците са атакували Украйна с 80 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, „Гербер“ и други видове, около 50 от които "Шахед". Според предварителни данни, оповестени от украинските ВВС към 09:00 часа, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 64 дрона в северната, южната и източната част на страната.

Регистрирани са 12 удара на безпилотни летателни апарати на 8 места, както и падане на отломки от свалени дронове на 3 места.