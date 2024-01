Киев и Лондон подписаха исторически договор за сигурност, ще важи до влизането на Украйна в НАТО

Двамата лидери подписаха документа, озаглавен "Споразумение за сътрудничество в областта на сигурността между Украйна и Обединеното кралство Великобритания и Ирландия", след разговори в Мариинския дворец в Киев на 12 януари.

Rishi Sunak met with the Ukrainian president Volodymyr Zelenskyy



"Today we stand shoulder to shoulder as friends and allies. This is a signal to the world: Ukraine is not alone," Zelenskyy wrote.



Zelenskyy and Sunak signed a historic security treaty that will be in effect until…