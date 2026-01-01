Любопитно:

Кипър поема председателството на Съвета на ЕС

01 януари 2026, 11:50 часа 362 прочитания 0 коментара
За втори път Кипър поема 6-месечното председателство на Съвета на ЕС с намерение да съдейства за промени, насочени към европейска самостоятелност. Мотото на кипърското председателство е "Открити към света".

То започва от днес на фона на остри геополитически сътресения и непредсказуемост, се отбелязва в програмата за предстоящите дейности. Отчита се, че Европа трябва да сътрудничи със своите партньори, когато е възможно, като същевременно действа независимо, когато е необходимо.

Позицията на Кипър е, че ЕС трябва да работи за самостоятелност в отбраната, енергетиката и търговията, при конкурентоспособността, в прехода към чиста икономика, в цифровизацията и социалното сближаване.

Кипър ще подкрепя разширяването на ЕС

Бързо прилагане на решенията, свързани с развитието на европейската отбрана, към укрепване на трансатлантическите отношения и насърчаване на сътрудничеството между ЕС и НАТО, ще са сред главните цели на Никозия. Това отбеляза преди дни кипърският президент Никос Христодулидис.

Неговата страна ще работи за прилагане на новото европейско законодателство за миграцията и за противодействие на дезинформацията и опитите за външна намеса.

Според Христодулидис Кипър ще подкрепя разширяването на ЕС и в това отношение Украйна ще заема водещо място. Той очаква до средата на годината да бъде приета преговорната рамка за разпределението на следващия седемгодишен бюджет на ЕС, предаде БНТ.

382 събития до края на юни предвижда програмата на председателството. Церемониите по откриването пък са насрочени за 7 януари в Лефкозия и на 21 януари в Брюксел.

Първият път, когато Кипър пое председателството на Съвета на ЕС, беше през 2012 г. - 8 години след като се присъедини към Общността. 4 години по-късно страната влезе и в еврозоната. Кипър е една от малкото европейски страни извън НАТО и Шенген.

Десислава Любомирова
