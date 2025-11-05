Дните на Хари и Меган в Холивуд са преброени

Принц Хари и Меган Маркъл изглежда срещат някои препятствия в своето пребиваване в Холивуд, като източници предполагат, че тяхната слава много скоро ще залезе. Източник наскоро заяви пред "Page Six": "Не само че в Лос Анджелис вече няма интерес към тях, но и са изчерпали цялата добра слава, с която са се ползвали някога." Друг източник се включи, като каза: "Омръзнали са на хората; поведението им е станало скучно." Изглежда, че чарът на двойката в Холивуд се изчерпва.

Снимка: Getty Images

В изненадващ обрат Netflix наскоро понижи първоначалния си многогодишен договор за 100 милиона долара до споразумение за първо право на избор. Тази промяна предизвика учудване, но според информациите изпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос все още е на тяхна страна. Той е бил забелязан да вечеря с Хари и Меган, което подсказва, че все още има вяра в потенциалните им проекти.

Въпреки това двойката е била обект на сериозна критика по отношение на професионализма си. Слуховете твърдят, че Хари се е забавил за среща с Netflix и дори е поискал от един от мениджърите горещ шоколад. Този странен избор на напитка изглежда го следва навсякъде; един служител на Spotify разказа как Хари е поискал същата напитка, което е довело до суматоха, когато тя не е била налична. "В офиса нямаше, така че служителите трябваше бързо да намерят", споделиха те пред "Vanity Fair".

Меган е наистина ужасна

Снимка: Getty Images

Меган също е под лупа. Източници я описват като "пренебрежителна" и предполагат, че тя мисли, че е "по-умна от всички". Анонимен източник казва: "Тя пренебрегва хората, не приема съвети. И двамата са неуспешни във вземането на решения." Статия в "Vanity Fair" от януари 2025 г. включва цитат, който гласи, че работата с Меган е "наистина, наистина, наистина ужасна. Много болезнена".

Въпреки че приключението им в Холивуд може да е трудно, Хари и Меган са решени да продължат напред, надявайки се да останат актуални в постоянно променящия се свят на развлеченията, пише още "Marca".