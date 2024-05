Крал Чарлз представи новия си портрет - първи след коронацията

Това съобщи британското кралско семейство в социалната мрежа Х.

Картината, поръчана от The Draper's Company, е първият официален портрет, завършен след коронацията на Чарлз. Ще бъде еспониран в Draper's Hall в Лондон.

Огромната творба е масло върху платно и показва краля по-едър, отколкото е в действителност, предаде ВВС. Той е изобразен в униформата на Уелската гвардия. Още: Камила е невинна: Истината за развода на Даяна и Чарлз

Ярката червена творба с размери около 8 фута и 6 инча на 6 фута и 6 инча е от същия автор, който е рисувал Тони Блеър, сър Дейвид Атънбъроу и Малала Юсафзай.

В новия портрет кралят е нарисуван с меч в ръка и пеперуда, кацнала на рамото му.

🎨Today, The King unveiled a new portrait by @RealJonathanYeo at Buckingham Palace. The painting - commissioned by The Draper’s Company - is the first official portrait to be completed since His Majesty’s Coronation. It will hang in Draper’s Hall in London. pic.twitter.com/yVAK2PQslz