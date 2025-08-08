Войната в Украйна:

Данни: Русия пак се кани да тества новата ядрена ракета "Буревестник"

Русия изглежда отново се кани да направи тест на ядрената ракета "Буревестник", след като досега нито едно от изпитанията ѝ не беше успешно, с изключение на уж успешен случай, за който се похвали само Владимир Путин. На теория ракетата носи не само ядрена бойна глава, но и се задвижва от ядрена енергия (двигател, който се задейства, когато ракетата вече е във въздуха след изстрелване със самолет) т.е. става въпрос за междуконтинентална ракета. Евентуален тест повдига въпроси и безпокойство относно отделянето на радиоактивност предвид начина на задвижване.

Норвежкото издание The Barents Observer публикува информацията за предстоящия тест, като посочи защо смята така. На първо място, има предупреждение NOTAM от руските авиационни власти и то още от снощи, което е валидно чак до вторник, 12 август. NOTAM представлява съобщение, съдържащо информация за промени, условия или опасности в авиационната среда, които са от съществено значение за пилотите и други авиационни специалисти - т.е. предупреждение къде е безопасно да се лети. В обхвата на предупреждението влиза и военната дейност.

Подготовката за тест е в ход от седмици насам на площадката за изстрелване Панково, Нова Земя в руската част на Арктика. Архипелагът е площадка на "Росатом" за тестване на ядрени оръжия и свързани с тях технологии от края на 50-те години на миналия век и е затворен за цивилни, обяснява норвежката медия. Тя добавя на база сателитни данни и информация от инструменти за движение на кораби и самолети следното: 

  • Поне четири кораба са на позиция по крайбрежието на Нова Земя Тези кораби са били по-рано тази седмица на котва пред изпитателния полигон Панково, но вече са отплавали до места за наблюдения и поддръжка - от западната част на пролива Маточкин и на север до Мурманския залив.
  • Активира се NOTAM предупреждение за площ от около 40 000 км²
  • Два самолета на "Росатом" в момента са базирани във военновъздушната база Рогачево.

Американски разузнавателен самолет WC-135R Constant Phoenix, който следи за употреба на ядрено оръжие, е прелетял на север

Ракетата "Буревестник", известна с името Skyfall в класификацията на НАТО, е тествана на Нова Земя поне от 2017 г. През последните 3 години площадката е значително разширена.

На 8 август 2019 г. ракетен ядрен двигател експлодира, докато беше изтеглян от морското дъно край руския ракетен полигон "Ньонокса". Облак с малко количество радиоактивност премина на изток през град Северодвинск. Местни детектори регистрираха пик на радиация до 20 пъти над нормалното ниво в продължение на половин час. Няколко от експертите на "Росатом" на място починаха от радиоактивна болест малко след експлозията, припомня The Barents Observer.

