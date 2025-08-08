Данни: Русия пак се кани да тества новата ядрена ракета "Буревестник"

Русия изглежда отново се кани да направи тест на ядрената ракета "Буревестник", след като досега нито едно от изпитанията ѝ не беше успешно, с изключение на уж успешен случай, за който се похвали само Владимир Путин. На теория ракетата носи не само ядрена бойна глава, но и се задвижва от ядрена енергия (двигател, който се задейства, когато ракетата вече е във въздуха след изстрелване със самолет) т.е. става въпрос за междуконтинентална ракета. Евентуален тест повдига въпроси и безпокойство относно отделянето на радиоактивност предвид начина на задвижване.

Още: Всички изпитания на руската ракета "Буревестник" са завършили с неуспех

Норвежкото издание The Barents Observer публикува информацията за предстоящия тест, като посочи защо смята така. На първо място, има предупреждение NOTAM от руските авиационни власти и то още от снощи, което е валидно чак до вторник, 12 август. NOTAM представлява съобщение, съдържащо информация за промени, условия или опасности в авиационната среда, които са от съществено значение за пилотите и други авиационни специалисти - т.е. предупреждение къде е безопасно да се лети. В обхвата на предупреждението влиза и военната дейност.

Подготовката за тест е в ход от седмици насам на площадката за изстрелване Панково, Нова Земя в руската част на Арктика. Архипелагът е площадка на "Росатом" за тестване на ядрени оръжия и свързани с тях технологии от края на 50-те години на миналия век и е затворен за цивилни, обяснява норвежката медия. Тя добавя на база сателитни данни и информация от инструменти за движение на кораби и самолети следното:

Още: Наричат го "Летящият Чернобил? Какво е "Буревестник" - едно опасно, страшно оръжие в ръцете на Путин

Поне четири кораба са на позиция по крайбрежието на Нова Земя Тези кораби са били по-рано тази седмица на котва пред изпитателния полигон Панково, но вече са отплавали до места за наблюдения и поддръжка - от западната част на пролива Маточкин и на север до Мурманския залив.

Активира се NOTAM предупреждение за площ от около 40 000 км²

Два самолета на "Росатом" в момента са базирани във военновъздушната база Рогачево.

Американски разузнавателен самолет WC-135R Constant Phoenix, който следи за употреба на ядрено оръжие, е прелетял на север

Ракетата "Буревестник", известна с името Skyfall в класификацията на НАТО, е тествана на Нова Земя поне от 2017 г. През последните 3 години площадката е значително разширена.

На 8 август 2019 г. ракетен ядрен двигател експлодира, докато беше изтеглян от морското дъно край руския ракетен полигон "Ньонокса". Облак с малко количество радиоактивност премина на изток през град Северодвинск. Местни детектори регистрираха пик на радиация до 20 пъти над нормалното ниво в продължение на половин час. Няколко от експертите на "Росатом" на място починаха от радиоактивна болест малко след експлозията, припомня The Barents Observer.

Още: Русия погреба петима загинали учени, без да казва официално дали ядрена ракета не ги уби