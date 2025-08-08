Ново попълнение на ЦСКА се контузи, пропуска важен мач

Контузиите в ЦСКА се трупат и треньорът Душан Керкез губи опции, с които да обърне ситуацията в отбора, който изигра вече 3 двубоя без победа. „Армейците“ посрещат Черно море утре на Националния стадион „Васил Левски“ от 19:00 часа в мач, който е от изключително значение за домакините. Едно от новите попълнения на „червените“ е получил травма дни преди срещата – Кевин Додай.

Додай е изкълчил своя глезен

Душан Керкез говори пред медиите на пресконференция и разкри, че пред ЦСКА се образува поредна спънка – контузията на младия Кевин Додай. Албанецът е изкълчил глезена си в тренировка, което ще го извади от игра за поне една седмица.

Реакцията на Керкез

"Нямаме късмет и с контузиите. Преди два дни Додай изкълчи глезен и може би една седмица няма да играе. Няма шанс и да е в групата за утре", обясни Керкез.

19-годишният Кевин Додай беше закупен за 450 хиляди евро през миналия месец и дебютира за ЦСКА на 2 август при загубата от Локомотив Пловдив с 1:0. Албанецът влезе от скамейката и записа 30 минути. Ако младият флангови футболист не се възстанови навреме от своята контузия, той може да пропусне и двубоя с Арда. Предстои да се разбере колко тежко е нараняването и как ще се отрази на възможностите на ЦСКА в двубоя с Черно море.

