Войната в Украйна:

Ново попълнение на ЦСКА се контузи, пропуска важен мач

08 август 2025, 14:21 часа 366 прочитания 0 коментара
Ново попълнение на ЦСКА се контузи, пропуска важен мач

Контузиите в ЦСКА се трупат и треньорът Душан Керкез губи опции, с които да обърне ситуацията в отбора, който изигра вече 3 двубоя без победа. „Армейците“ посрещат Черно море утре на Националния стадион „Васил Левски“ от 19:00 часа в мач, който е от изключително значение за домакините. Едно от новите попълнения на „червените“ е получил травма дни преди срещата – Кевин Додай.

Додай е изкълчил своя глезен

Душан Керкез говори пред медиите на пресконференция и разкри, че пред ЦСКА се образува поредна спънка – контузията на младия Кевин Додай. Албанецът е изкълчил глезена си в тренировка, което ще го извади от игра за поне една седмица.

ОЩЕ: Дните на Бютучи в ЦСКА са преброени - крилото обичал да върти номера, когато е решил да напуска

Кевин Додай

Реакцията на Керкез

"Нямаме късмет и с контузиите. Преди два дни Додай изкълчи глезен и може би една седмица няма да играе. Няма шанс и да е в групата за утре", обясни Керкез.

19-годишният Кевин Додай беше закупен за 450 хиляди евро през миналия месец и дебютира за ЦСКА на 2 август при загубата от Локомотив Пловдив с 1:0. Албанецът влезе от скамейката и записа 30 минути. Ако младият флангови футболист не се възстанови навреме от своята контузия, той може да пропусне и двубоя с Арда. Предстои да се разбере колко тежко е нараняването и как ще се отрази на възможностите на ЦСКА в двубоя с Черно море.

ОЩЕ: Основен футболист на ЦСКА напуска клуба, за да печели с 350% по-висока заплата в Саудитска Арабия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ростислав Димитров
Ростислав Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Душан Керкез Кевин Додай
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес