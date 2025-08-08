Войната в Украйна:

Тити Папазов за една от звездите на Левски: На 17 години нямаше какво да яде, но това го направи лидер

08 август 2025, 14:12 часа 546 прочитания 0 коментара
Старши треньорът и президент на баскетболния Левски Константин Папазов говори пред медиите по повод победата на футболния клуб на "сините" над Сабах в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. На стадион "Георги Аспарухов" титуляр за столичани бе 21-годишният Марин Петков, чиято кариера бе коментирана накратко от Тити Папазов. По думи на баскетболния специалист на 17 години юношата на Левски е нямало какво да яде, но това го е направило характер.

Тити Папазов със суперлативи за Марин Петков

"Млади момчета, Мартин Петков и т.н., да не изреждам. Момчета, които минаха през най-голямата мъка. Марин беше на 17 години и нямаше какво да яде. Със сигурност ви гарантирам. Между февруари и 31 юли. Между 1 февруари и 31 юли не беше получил една стотинка от клуба, но за разлика от другите, които са имали големи заплати, неговата заплата беше 800 лева или 1000. И родителите му... но това го е направил характер. Това го е направило лидер, това го е направило на 22 години със 170 мача в Левски. Без пари става по-истински", гласяха думите на Папазов.

От своя страна Марин Петков също говори пред журналисти минути след победата на Левски над Сабах. "Точно така трябва да играем – имаме треньори, на които вярваме. Единственото, което трябва да направим, е да излезем фокусирани и да се раздадем на максимум. Нивото в Европа е по-високо от това в България. Имахме шансове и днес, и в предишните мачове, но не ги оползотворихме. Ще го изчистим с времето и ще започнем да отбелязваме. Трансферите не са моя работа да ги коментирам. Днес играх за Левски, в миналия мач също играх за Левски, в следващите, ако треньорът прецени – ще играя. Това е реалността“, каза той.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Тити Папазов Марин Петков
