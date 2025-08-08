Ако българите са здрави, само две други националности в Европа живеят по-дълго от тях

Българите се нареждат на трето място сред 30 изследвани европейски страни по продължителност на живота в добро здравословно състояние, показват данни на официалната статистическа служба на ЕС - Евростат. Те живеят в добро здраве средно 68,6 г. С това страната ни е изпреварвана по показателя само от Малта и Италия, предава БТА. Данните са за 2023 г. Средно в ЕС броят на годините, които европейците живеят в добро здравословно състояние, през 2023 е бил 63,1 г. – 63,3 г. за жените и 62,8 г. за мъжете.

Българските мъже са пети

Най-високите стойности за мъжете са регистрирани в Малта (71,7 години), следвана от Италия (68,5 години) и Швеция (67,2 години). Българските мъже са на пето място, като достигат средно до 66,3 г. в добро здравословно състояние. Пред тях са само още норвежците.

Най-ниските стойности са в Латвия (51,2 години), Естония (56,5 години) и Словакия (56,8 години).

Българските жени са втори

Малта отбелязва и най-високия брой години на здравословен живот за жените (71,1 години). Следват България (71,0 години) и Италия (69,6 години).

За сметка на това - Латвия има най-ниския брой години на здравословен живот за жените (54,3 години), следвана от Дания (55,4 години) и Финландия (55,9 години), гласи официалното прессъобщение на Евростат.

Средната продължителност на живота на жените в ЕС средно е с 5,3 г. по-дълга от тази на мъжете, (84 г. срещу 78,7 г.), отчита статистиката.

Годините, прекарани в добро здравословно състояние, представляват съответно 75% и 80% от общата продължителност на живота съответно за жените и мъжете.

На национално равнище само в 9 държави от ЕС мъжете са регистрирали повече години на здравословен живот от жените.