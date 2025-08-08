Грабежи и побой: Арест и обвинения за 12 души от рокерския клуб "Хелс Ейнджълс"

ГДБОП и прокуратурата удариха подразделение на рокерския клуб "Хелс Ейнджълс", като задържаха и обвиниха 12 лица от състава му. На петима от арестуваните са повдигнати обвинения от Окръжна прокуратура - Велико Търново за между 21 и 28 престъпления, заяви окръжният обвинител Христо Христов. Говорителят на местната прокуратура уточни, че нямало установена "пряка връзка" на самия клуб, като организация, към събраните доказателства за извършени престъпления.

Срещу петима от задържаните се иска мярка "задържане под стража"

За пет от лицата има реална опасност да се укрият и да извършат ново престъпление – затова са изготвени искания за налагане на мярка "задържане под стража". За останалите искането ще е за парична гаранция между 3 и 6 хиляди лева.

Досъдебното производство е наблюдавано от окръжната прокуратура във Велико Търново. Участвали са 140 служители на ГДБОП в 7 области.

Какви престъпления е извършвала групата?

Създателите на ОПГ са възлагали извършване на редица престъпления на други лица, които са свързани предимно с упражняване на насилие, хулиганства, телесни повреди, принуди, изнудване, рекет, грабежи, придружени със средни и тежки телесни повреди.

Извършени са претърсвания в 27 обекта и 11 леки автомобила във Велико Търново и района, София, Русе, Варна, Асеновград. Иззети са множество веществени доказателства – хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници и други. Иззети са и големи суми пари, телефони и компютри, обявиха от прокуратурата.

ОПГ е формирана през 2014 г. Двама души от задържаните са обвинени, че са я образували и ръководили. Останалите са извършвали пресъпления по поръчение – всички, без един, са български граждани и са на възраст между 37 и 67 години. Всички са криминално проявени. Повечето са от Велико Търново и района, но има хора от Асеновград, София, Варна.

За най-тежките от престъпленията, сред които самото участие в ОПГ, се предвиждат между 5 и 15 години лишаване от свобода, глоби и конфискации, стана ясно от брифинг на обвинението днес, 8 август. Не се споменават имена нито на задържаните, нито на пострадали.

