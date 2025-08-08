Войната в Украйна:

"Сираков е собственик на Левски по неволя. Спаси клуба въпреки предателствата"

Една от най-емблематичните фигури около Левски - Константин Папазов, говори по актуални теми около "сините". Треньорът на баскетболния тим отново се застъпи за мажоритарния собственик на футболния клуб Наско Сираков, като подчерта, че той е придобил акциите по неволя, за да се избегне фалит. 5 години след като Сираков пое Левски, Тити смята, че вече се виждат резултатите - и подчерта, че това се е случило въпреки всички трудности и предателства.

Папазов не конкретизира кого визира за предатели. В последните години най-гръмките раздели на "Герена" бяха със Станимир Стоилов и Ивайло Ивков, които напуснаха клуба след конфликт със Сираков. Иначе Папазов заговори и за "друг гранд", който е с много по-голям бюджет от Левски, но събира по 2000 души на мачовете си - за разлика от "сините", които пълнят стадиона за всеки европейски мач. Тити вероятно визира българския шампион Лудогорец.

"Като имаш подходящ човек за лидер, за ръководител... той никога не е претендирал. Да, той е собственик на акциите, защото по неволя беше такава ситуацията. Акциите трябваше да се вземат и да се спаси клубът. Неговата най-голяма стойност е, че се казва Сираков и че има огромни знания в областта", каза Тити Папазов пред Sportal.bg.

"Видяхте, в пъти по-малък бюджет от един друг гранд - препълнен стадион, на другия ходят по 2000 души. Просто уцелихме ваксата преди 5 години въпреки трудностите. И сега след 5 години виждате, че идва реалността. И когато е имало трудности и е имало предателства по пътя на този успех на Сираков, като са преодолени тези предателства и тези трудности, става още по-хубаво", добави още той.

Също така Папазов разкри, че един от асовете на Левски не е имал какво да яде на 17 години, но именно това го е изградило като характер, а днес е апетитна хапка за европейски грандове.

