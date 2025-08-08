Венци Стефанов отговори на Боримиров за „лежането на Славия“

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов отговори на нападките на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров по адрес на „белите“. Както е известно, бившият национал на България сподели след победата над азербайджанския Сабах, че футболистите на гостите са лежали постоянно по терена с цел да бавят играта, като по този прийом изпреварвали дори играчите на най-стария столичен клуб.

Венци Стефанов запази добрия тон

Венци Стефанов говори пред колегите от „Спортал“ като заяви, че няма какво да каже за атаката на Боримиров и предпочита да си замълчи. Босът на Славия спази добрия тон и поздрави Левски и Арда Кърджали за победите им в Лигата на конференциите като бе категоричен, че когато българските отбори печелят в Европа, няма нищо по-добро от това.

Босът на Славия поздрави Левски и Арда

„Не знам какво да ви кажа. Боримиров така е преценил, така е казал. Ще си замълча. Искам да поздравя Левски и Арда за победите. Български отбори печелят в Европа, какво по-добро от това. Прави ми впечатление, че Филип Кръстев не е играл от три месеца. Той е дете на Славия. Вратите на Славия винаги са отворени за децата на клуба. Ако реши, винаги е добре дошъл, въпреки че имахме разногласия в миналото. Филип тръгна към големия футбол от Славия, може да го направи отново“, заяви Венцеслав Стефанов.

ОЩЕ: Боримиров: Мислех, че Славия лежи много, но Сабах...Не мога да повярвам (ВИДЕО)