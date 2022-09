Кралското семейство се събира в Балморал заради състоянието на кралица Елизабет II

Херцогът и херцогинята на Съсекс - принц Хари и Меган Маркъл - трябваше да присъстват на наградите WellChild в Лондон тази вечер, но двойката промени плановете си в 11 часа и се отправя към Абърдийншър, потвърди техен говорител. Милиони британци и поданици на Нейно Величество по света се молят за нейното възстановяване, пишат британските медии.

Следете на живо какво се случва с кралица Елизабет II:

Кралицата е под лекарско наблюдение, но се чувства "комфортно", след като медиците я прегледаха тази сутрин, потвърдиха от Бъкингам. Тя бе помолена да си почива, вместо да присъства на заседание на Тайния съвет снощи.

Кралски говорител заяви: "След допълнителен преглед тази сутрин лекарите на кралицата са загрижени за здравето на Нейно Величество и препоръчаха тя да остане под лекарско наблюдение. Кралицата се чувства комфортно и е в Балморал".

Има признаци обаче, че състоянието на кралицата е по-тежко от съобщеното, твърди BBC. За това говори самият факт, че изключително резервираният по тази тема Бъкингамски дворец прави официално изявление за нейното здраве.

Принц Чарлз, Камила и принцеса Анна са в Балморал, а принц Уилям пътува натам. Принц Хари и Меган също пътуват към Шотландия, както и принц Андрю и принц Едуард.

Десетки доброжелатели се събраха пред входа на замъка Балморал в Абърдийншър. Полицаи охраняват портите на пътя, водещ към него.

Дворецът Балморал дълго време е сред любимите места на Елизабет II. Смята се, че винаги е най-щастлива, когато прекарва времето си там, пишат от BBC.

Хора се събраха и пред Бъкингамския дворец, за да се молят за здравето на кралицата:

Традиционната церемония по смяна на гвардията, която трябваше да се състои пред Бъкингамския дворец утре сутринта, беше отменена. В района пред двореца, където се провежда емблематичната церемония, е поставен знак, който уведомява туристите, че тя няма да се състои. По-късно обаче този знак беше премахнат от длъжностните лица, съобщава BBC.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.