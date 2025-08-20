Войната в Украйна:

20 август 2025, 17:30 часа 312 прочитания 0 коментара
Уолстрийт откри сесията в очакване на протоколите на Фед

Американските фондови пазари започнаха сесиите си днес с малки изменения, тъй като инвеститорите преценяват смесените финансови резултати в сектора на търговията на дребно и са в очакване на публикуването на протоколите от последното заседание на Управлението за Федералния резерв, предаде Си Ен Би Си. По-късно днес се очакват протоколите от юлската среща , на която централната банка запази лихвите без промяна. Заседанието бе белязано от необичайно несъгласие – двама от управителите подкрепиха намаляване на основната лихва.

Индексите

Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 69 пункта, или 0,2 процента.

По-широкият S&P 500 се понижи с 0,1 процента.

Технологичният бенчмарк Nasdaq Composite загуби 0,3 на сто.

Някои от големите американски търговци на дребно публикуваха резултатите си, които раздвижиха пазара в различни посоки.

Веригата за строителни и ремонтни материали Lowe’s повиши годишната си прогноза, което подкрепи поскъпването на акциите ѝ в извънборсовата търговия. В началото на редовната сесия книжата ѝ поскъпват с 2,18 на сто до 261,35 долара за брой.

За разлика от нея Target отчете единадесето поредно тримесечие без ръст или със спад в продажбите и обяви името на новия си главен изпълнителен директор. Това доведе до силно поевтиняване на книжата на компанията – в началото на търговията с почти 9 процента.

Данните идват след отчета на Home Depot, който тласна акциите на веригата нагоре и помогна на индекса Dow Jones да отбележи малък ръст вчера и да достигне рекордно дневно равнище. В същото време S&P 500 и Nasdaq приключиха със спадове заради поевтиняването при технологичните компании.

В технологичния сектор силните вчера разпродажби днес изглежда отслабват. Акциите на AMD, Micron и Palantir отстъпиха слабо в предпазарната търговия.

Инвеститорите са съсредоточени и върху сигналите за септемврийското заседание на Фед. Председателят Джером Пауъл, който е под силен натиск от администрацията на президента Доналд Тръмп за облекчаване на паричната политика, ще говори в петък на икономическия симпозиум в Джаксън Хол.

Пламен Иванов
