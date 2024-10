Кремъл не отрече, че севернокорейски войници вече са част от войната в Украйна

На 21 октомври говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече "противоречиви" съобщенията за изпращането на севернокорейски войски в помощ на Русия във войната в Украйна, но не потвърди, нито отрече твърденията.

Киев и Сеул обвиниха Пхенян, че се готви да изпрати повече от 11 000 военнослужещи в помощ на Русия, като добавиха, че някои от войските вече са пристигнали в Руската федерация и окупираните територии на Украйна.

Севернокорейски войник беше идентифициран с помощта на изкуствен интелект за разпознаване на лица - твърди се, че той действа на фронтовата линия, като е бил забелязан на ракетна площадка за изстрелване на севернокорейски ракети KN-23 край Донецк, облечен в руска униформа.

Появи се и снимка в каналите на руските пропагандисти, на която се вижда севернокорейското знаме край Цукурино в Донецка област. Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията, предупреди, че така Русия се опитва да засили пропагандата за страха от Северна Корея: „Ще има истории за знамената, независимо дали са закачени някъде, или са обработени с фотошоп и колко време са висели“.

Russian Z-channels publish photos with a North Korean flag near the occupied village of Tsukurino on the Pokrovsky direction.



The authenticity of the photo has not been established yet. pic.twitter.com/IGMpkNDXyL