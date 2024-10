Трупат се доказателства, че севернокорейците вече са на фронта. САЩ са предпазливи (СНИМКИ)

„Видях съобщенията, но не мога да потвърдя информацията, че Северна Корея е изпратила войски в Русия, за да участват във войната срещу Украйна". Това заяви американският министър на отбраната Лойд Остин на фона на новините, че севернокорейски войници вече са на фронта - според украинското и южнокорейското разузнаване.

"Това е нещо, което продължаваме да разследваме, но ако е вярно, очевидно е сериозно“, каза още Остин.

Още: Пхенян официално обяви Южна Корея за враждебна държава. Ще праща ли Путин войски на Ким Чен Ун?

Междувременно Националната разузнавателна служба на Южна Корея съобщава, че севернокорейски войник, идентифициран с помощта на изкуствен интелект за разпознаване на лица, действа на фронтовата линия. Той е бил забелязан на ракетна площадка за изстрелване на севернокорейски ракети KN-23 край Донецк, облечен в руска униформа.

Южнокорейското разузнаване съобщава, че севернокорейски ракетни инженери са разположени в подкрепа на изстрелването на KN-23, които режимът на диктатора Владимир Путин получава от Пхенян за атаки по Украйна. Целта е да се идентифицират технически проблеми и да се усъвършенства технологията на ракетите.

Още: Буданов: До 1 ноември 11 хиляди севернокорейски войници ще воюват в Украйна

