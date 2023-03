Кулеба за решението на съда в Хага: Колелата на справедливостта се въртят

"Приветствам решението на Международния наказателен съд да издаде заповеди за арест на Владимир Путин и Мария Лвова-Белова за насилствено прехвърляне на украински деца. Международните престъпници ще отговарят за кражби на деца и други международни престъпления", написа още той. ОЩЕ: Захарова: Решението на Международния наказателен съд е нищожно

Wheels of Justice are turning: I applaud the ICC decision to issue arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova over forcible transfer of Ukrainian children. International criminals will be held accountable for stealing children and other international crimes.