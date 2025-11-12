"Къде е токът": Украинската електрическа компания отговори със страховито ВИДЕО

Украинската енергийна компания DTEK отговори с красноречиво видео на все по-големия брой въпроси „Къде е токът?“, които потребителите в страната задават през профилите им в социалните мрежи. От най-голямата електрическа компания показаха безмилостни удари, довели до разрушаване на топлоелектрически централи и подстанции, извършени от Русия. Мащабът на щетите е огромен, а енергийната система наистина е под екстремно напрежение в този момент.

DTEK responds to the growing number of "Where is the power?" questions with footage of relentless strikes and destruction at thermal power plants and substations.



The scale of damage is massive, and the energy system is indeed under extreme pressure at this moment. pic.twitter.com/IjNEZKAbwh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2025

Групата DTEK е най-големият частен инвеститор в енергийния сектор в Украйна, с над 12 милиарда евро инвестиран капитал от 2005 г. насам и 55 000 души персонал. Предприятията на компанията произвеждат електроенергия във вятърни, слънчеви и топлоелектрически централи, разпределят и доставят електроенергия на крайни потребители, добиват природен газ и въглища, търгуват с енергийни ресурси на украинския и чуждестранните пазари и предоставят енергийни услуги за дома и бизнеса.