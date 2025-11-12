"Къде е токът": Украинската електрическа компания отговори със страховито ВИДЕО

Украинската енергийна компания DTEK отговори с красноречиво видео на все по-големия брой въпроси „Къде е токът?“, които потребителите в страната задават през профилите им в социалните мрежи. От най-голямата електрическа компания показаха безмилостни удари, довели до разрушаване на топлоелектрически централи и подстанции, извършени от Русия. Мащабът на щетите е огромен, а енергийната система наистина е под екстремно напрежение в този момент.
DTEK responds to the growing number of "Where is the power?" questions with footage of relentless strikes and destruction at thermal power plants and substations.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2025
The scale of damage is massive, and the energy system is indeed under extreme pressure at this moment. pic.twitter.com/IjNEZKAbwh
Групата DTEK е най-големият частен инвеститор в енергийния сектор в Украйна, с над 12 милиарда евро инвестиран капитал от 2005 г. насам и 55 000 души персонал. Предприятията на компанията произвеждат електроенергия във вятърни, слънчеви и топлоелектрически централи, разпределят и доставят електроенергия на крайни потребители, добиват природен газ и въглища, търгуват с енергийни ресурси на украинския и чуждестранните пазари и предоставят енергийни услуги за дома и бизнеса.