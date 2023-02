Латвия: Мощен пожар във фабрика за дронове, които се прехвърлят в Украйна (ВИДЕО)

Пожарът е възникнал около 15 ч. следобед днес, 7 февруари, и по думите на заместник-директора на компанията Янис Вилманис е нанесъл големи щети, макар и точните им размери все още да не са уточнени, съобщи латвийското издание Delfi.

На място са били изпратени 50 пожарникари, девет цистерни, както и спасителен екип от летището в Рига с единствената в Латвия цистерна с капацитет 35 тона вода.

An Edge Autonomy plant producing drones for the Ukrainian army is on fire in Marupe in Latvia, reports the Unian media agency pic.twitter.com/6a53eQBHKj

⚡️🇱🇻🇺🇦 The production building of an enterprise that produced drones supplied to #Ukraine caught fire in #Latvia



📍The Edge Autonomy company is on fire in the city of Marupe near #Riga. pic.twitter.com/QNbNAxhTO1