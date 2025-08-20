Войната в Украйна:

Без климатик или отворен прозорец: Задържаха българка, оставила кучето си в кола

20 август 2025, 10:41 часа 319 прочитания 0 коментара
Без климатик или отворен прозорец: Задържаха българка, оставила кучето си в кола

Високите температури са опасни не само за хората, но и за животните - домашни любимци. В много държави законодателството предвижда сериозни санкции за стопани, които оставят животните си в автомобил сами, което застрашава техния живот и здраве. На 19 август 2025 г. българска гражданка е била задържана от гръцката полиция, защото оставила кучето си затворено в автомобил, предаде БТА.

Куче гаси пожар в Черна гора (ВИДЕО)

Без въздух

Жената е поставила в риск живота на кучето си, тъй като не е оставила отворени прозорци или включен климатик, съобщи гръцкото издание „Прото тема“. Инцидентът е станал в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция. Полицаите установили, че 60-годишната жена оставила в автомобила си в продължение на 15 минути куче, което се намирало под нейните грижи, в нарушение на разпоредбите за здравето и хуманното отношение към животни.

Около тялото му имало въжета: Куче се удави в морето

Глоба

На българката е наложена предвидената от закона административна глоба от 1000 евро и срещу нея е образувана преписка.

Адвокат за жестокото убийство на куче в Тетевен: Вече има ефективни присъди за такива престъпления

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
кола глоба Гърция куче изоставено куче
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес