Без климатик или отворен прозорец: Задържаха българка, оставила кучето си в кола

Високите температури са опасни не само за хората, но и за животните - домашни любимци. В много държави законодателството предвижда сериозни санкции за стопани, които оставят животните си в автомобил сами, което застрашава техния живот и здраве. На 19 август 2025 г. българска гражданка е била задържана от гръцката полиция, защото оставила кучето си затворено в автомобил, предаде БТА.

Без въздух

Жената е поставила в риск живота на кучето си, тъй като не е оставила отворени прозорци или включен климатик, съобщи гръцкото издание „Прото тема“. Инцидентът е станал в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция. Полицаите установили, че 60-годишната жена оставила в автомобила си в продължение на 15 минути куче, което се намирало под нейните грижи, в нарушение на разпоредбите за здравето и хуманното отношение към животни.

Глоба

На българката е наложена предвидената от закона административна глоба от 1000 евро и срещу нея е образувана преписка.

