Войната в Украйна:

Водолази откриха скъсания колан, довел до падането от парашут на 8-годишно момче

20 август 2025, 12:55 часа 367 прочитания 0 коментара
Водолази откриха скъсания колан, довел до падането от парашут на 8-годишно момче

Водолази са открили катарамите на предпазните колани, с които е било завързано по време на парасейлинг загиналото на плажа в Несебър 8-годишно дете, съобщи БНТ. Частите, които водолазите са успели да открият, са нужни за назначената техническа експертиза от прокуратурата. Трима души, отговаряли за съоръжението, са с повдигнати обвинения. Очаква се утре съдът в Бургас да гледа тяхната мярка за неотклонение.

ОЩЕ: Коланите се скъсаха за части от секундата: Говори майката на детето за трагедията от Несебър

Междувременно продължава и проверката от здравното министерство, след като очевидци разказаха, че линейката се е забавила и първата, която е изпратена на място, е дошла без оборудване.

"Всяка една линейка има необходимата апаратура за поддържане на жизнените показатели на пациента до пристигане в болнична структура", каза Стойка Векова, медицински фелдшер.

ОЩЕ: Има агенция, която да следи за тези съоръжения: Румен Драганов след инцидента с парашут в Несебър

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Падане от такава височина се равнява на съприкосновение с твърда повърхност, т.е. съдебно-медицинската аутопсия ще установи пораженията. Много често при този род инциденти те са несъвместими с живота. Хеликоптерът транспортира пациенти от една болница в друга. След това - къде да кацне на плажа?", коментира д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев".

ОЩЕ: За трагедията в Несебър и безводието: Премиерът с нови мерки и заповеди с неясен изход, срокове и отчетност

Очакват се резултатите от съдебномедицинската експертиза. Докато трае разследването, атракциите на плажа, където стана инцидентът, са преустановени.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Несебър парашут починало дете парасейлинг
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес