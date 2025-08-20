Сватба разболя над 100 души в Сливенско

Сватбено тържество причини здравословни проблеми на повече от 100 души, сред които има и деца. Гостите на празненството, които са от различни области в страната са със стомашно-чревни оплаквания и висока температура. Сватбата се е състояла на 17 август 2025 г. в област Сливен, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Общият брой на гостите на тържеството е бил 750.

Хоспитализирани

Към момента 66 от заболелите са хоспитализирани в среднотежко състояние в лечебни заведения в областите Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол. Информирани са лечебните заведения на територията на засегнатите области за възможността от повишен пациентопоток.

Сформиран е екип от служители на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Сливен за изясняване на причините. Изчакват се резултатите от взети проби за микробиологична диагностика от заболели.

Домашно приготвена храна

Българската агенция по безопасност на храните не е била уведомена за провеждането на въпросното масово мероприятие. То е проведено на открито, а не в регистриран по Закона за храните обект. Информацията, с която Агенцията разполага към момента, е, че храната, сервирана по време на тържеството, е домашно приготвена. Взети са проби за микробиологичен анализ от храна, консумирана по време на мероприятието, предоставена от организаторите.

Епидемиологичното проучване продължава, предаде БТА. От съществено значение е новозаболели лица своевременно да информират общопрактикуващия лекар или болниците със спешно или инфекциозно отделение за провеждане на лечение, както и да спазват стриктна хигиена, за да не разпространят инфекцията сред контактните лица, предупредиха от (БАБХ).

