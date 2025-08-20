Естонски предприемач се призна за виновен за отклоняване на дарения за украинската армия

Естонският предприемач Хенри Лаупмаа, обвинен в присвояване на средства, предназначени за дарения на дронове за Въоръжените сили на Украйна, призна вината си пред Харюския районен съд в Талин. Съгласно сключеното с прокуратурата споразумение Лаупмаа трябва да плати 2470 евро глоба и да възстанови част от даренията. "Да, признавам се за виновен", заяви Лаупмаа в заседателната зала, като увери съда, че ще успее до 2027 г. да възстанови исканите суми.

Между 27 септември 2022 г. и 4 септември 2023 г. в сметките на ръководената от Лаупмаа НПО чрез онлайн платформата "Тоета" са получени дарения на обща стойност 212 808 евро, съобщи естонският ежедневник "Постимеес". Според прокуратурата, Лаупмаа е използвал средствата за личните си нужди и бизнес дейностите си. Малко след като са му повдигнати обвиненията Лаупмаа започва доброволно да връща средства, като между октомври 2023 и септември 2024 г. възстановява 183 000 евро.

Сред измамените дарители са писателят Рой Страдер и депутатите от естонския парламент Ерик-Нилс Крос (управляващата Реформистка партия) и Юку-Кале Райд (ПП "Естония-200" – младши партньор в управляващата коалиция).

Още случаи на измами с дарения

Лаупмаа обаче не е нито единственият, нито най-големият случай, когато в Естония пожертвованията за Украйна, събирани от НПО, не отиват по предназначение.

Така в началото на месеца държавната прокуратура повдигна обвинения срещу основателката на НПО "Слава на Украйна" и свързана с ПП "Естония 200" Йохана-Мария Лехтме за злоупотреба с доверие и присвояване на сумата от 458 000 евро. Макар и 6,5 млн. евро наистина да са изпратени като хуманитарна помощ за Украйна, през пролетта на 2023 г. се открива, че приблизително 1,5 милиона евро дарения са "потънали", като приблизително една трета от тях при Лехтме.

След тези нашумели скандали потокът от дарения за Украйна започва да намалява, засягайки определени проекти. Така например първата украинска радиостанция в Естония - "Друзи", спря на 2 август излъчването си в радиоефира поради липса на финансиране. Представители на проекта заявиха, че месечните разходи за поддръжка възлизат на около 8000 евро, от които около 5000 отиват за наем и поддръжка на предаватели. Но никой не е бил склонен да плаща за украинското радио в Естония и предаването му е прекратено, съобщи БТА.

