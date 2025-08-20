Войната в Украйна:

Бивш министър на Борисов: ГЕРБ дължи извинение на Плевен за водата, която им взеха

20 август 2025, 13:16 часа 202 прочитания 0 коментара
"Кризата за трета поредна година е в Плевен и изведнъж са се сетили политиците - "не можем ли да направим извънредно заседание". Нито заседанието, нито комисията ще дадат вода на плевенчани! ГЕРБ дължи на плевенчани възстановяване на водата, която им взеха, и ГЕРБ трябва да се извини на Плевен. Хората не са длъжни да страдат заради други".

Това призова бившият министър на околната среда и водите от последното правителство с премиер Бойко Борисов от квотата на "Обединени патриоти" Емил Димитров - Ревизоро. Той обясни причините за пълното безводие в Плевен с тежки грешки при строежа на газопровода "Южен поток", което е предизвикало пълното засушаване в района на града. По думите му при прокарването на тръбата при няколко от реките е трябвало да се мине отдолу с наклонено насочено сондиране, за да се замажат стените и да може да се извади сондата.

"В Плевен, в река Вит, след Садовец, излиза водата в подземния пласт. Това трябваше да го знаят. Тръгвайки да правят тръбата отдолу, стигат до водното тяло и те не могат да изградят системата. Спира се и решават да променят проекта. Отравят водата на Плевен, спират я. Губи се водата в най-долния пласт. Тръгват да правят траншеен способ. Газопроводът мина, но цялата подпочвена вода изчезна. Унищожиха водоизточника", разказа Димитров пред Bulgaria ON AIR.

Снимка: БГНЕС

Възможните решения

Според него надеждата за Плевен е в язовир Горни Дъбник.

"Никъде около Плевен в момента няма вода. Реката е пресъхнала. От язовир Горни Дъбник навремето е изграден водопровод за Плевен. Вместо тази вода да я разхищават, да бяха сложили модул за очистване, хлориране, и Плевен щеше да има вода за две години напред", каза Димитров. Според него управляващите три години са крили информацията, докато не е намаляла водата.

"От Горни Дъбник е изграден водопроводът до същите увредени сондажи. По действащата тръба може да се сложи модул за очистване и утаител", уточни той и изрази прогноза: "Накрая ще стане както в Перник. Направиха нов водопровод, той работи само 40 дни. Направиха (водна) магистрала и се оказа, че е абсолютно безсмислена инвестиция и водата дойде от язовира", добави Димитров.

Според него "всичко се прави за едни пари, които трябва да се усвоят": "Искат да въведат извънредно положение, за да може без обществени поръчки да се харчат пари. Само водата в Горни Дъбник може да се ползва. Всичко друго е лъжа. Плевен има много повече нужда от вода, отколкото Търново. Водата, която е налична в момента, може да стигне с всички загуби и в Плевен да няма режим", казва бившият екоминистър.

Димитров смята, че докато не пуснат от язовир Горни Дъбник пречистена вода, плевенчани няма да имат вода в бъдеще.

Властта реагира

Междувременно по-рано в сряда премиерът Росен Желязков обяви, че Плевен ще получи пълна политическа и финансова подкрепа за решаване на водната криза. Той командирова трима ресорни министри и експерти на място и заръча на областния управител на Плевен да свика заседание на Кризисния щаб. Предстои Община Плевен да преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма и ще насочи парите преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура, каза Желязков преди редовното правителствено заседание.

"Предвид огромните загуби по системата, липсата на валежи и използването на питейна вода за непитейни цели, ще вложим административен и финансов ресурс за преодоляване на проблемите. Ще започне проектиране на проблемните участъци и търсене на нови водоизточници", каза премиерът.

 

